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Tiroteio em Shreveport, Louisiana, mata oito crianças
Oito crianças com idades entre um e 14 anos foram mortas num tiroteio que ocorreu na madrugada deste domingo em Shreveport, Louisiana. No total 10 pessoas foram baleadas durante este incidente, de acordo com o porta-voz da polícia.
A polícia identificou o atirador sendo um veterano do exército Shamar Elkins, tendo morto as oito crianças incluindo sete dos seus próprios filhos, baleando ainda outras duas pessoas num ataque de violência doméstica.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1
O massacre, que decorreu em duas habitações diferentes, chocou o bairro de Shreveport, num dos tiroteios em massa mais mortíferos do país em mais de dois anos.