Tiroteio em Shreveport, Louisiana, mata oito crianças

A polícia identificou o atirador sendo um veterano do exército Shamar Elkins, tendo morto as oito crianças incluindo sete dos seus próprios filhos, baleando ainda outras duas pessoas num ataque de violência doméstica.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1





O massacre, que decorreu em duas habitações diferentes, chocou o bairro de Shreveport, num dos tiroteios em massa mais mortíferos do país em mais de dois anos.





O suspeito ainda fugiu num veículo roubado e foi morto pela polícia durante a perseguição.