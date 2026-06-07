Tiroteio faz 12 feridos em festival no leste dos Estados Unidos

"Doze pessoas foram baleadas", com idades entre 14 e 61 anos, incluindo duas que ficaram gravemente feridas, disse o vice-chefe da polícia de Toledo, Joseph Heffernan, aos jornalistas, no sábado.

As forças de segurança estão à procura de pelo menos dois indivíduos, que parecem ser responsáveis pelo tiroteio, disse Heffernan. Eles "provavelmente dispararam um contra o outro", acrescentou.

O tiroteio ocorreu perto do Old West End Festival, um evento anual que inclui concertos, festas de bairro e passeios pelo bairro histórico de Toledo.

As autoridades estão a entrevistar testemunhas e a analisar vídeos de telemóveis, tendo pedido ao público qualquer informação que possa ajudar na detenção dos atiradores.

Vídeos nas redes sociais mostram pessoas a fugir de bancas de comida e vendedores ambulantes, atirando-se para o chão e escondendo-se atrás de automóveis durante os disparos.

De acordo com o tenente da polícia Dan Gerken, a idade média dos feridos é de cerca de 20 anos. "Já estive em muitos locais de crime, mas este foi realmente fora do comum", acrescentou.

O governador do Ohio, Mike DeWine, manifestou "preocupação com a situação", afirmando que "os festivais de verão devem ser espaços seguros para as famílias passarem tempo juntas sem medo de violência".

"Estamos confiantes de que os polícias vão encontrar os suspeitos envolvidos neste crime sem sentido", escreveu DeWine nas redes sociais.

As armas de fogo são facilmente adquiridas de forma legal nos Estados Unidos, e a violência armada mata milhares de pessoas todos os anos no país.

Os Estados Unidos registaram 170 tiroteios em massa este ano, envolvendo quatro ou mais vítimas, sem contar com o atirador, de acordo com o portal Gun Violence Archive.