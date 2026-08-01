Trabalhistas britânicos conservam câmara da Grande Manchester após saída de Burnham

Bev Craig obteve 47,15% dos votos contra 21% do partido anti-imigração Reform UK nesta vasta aglomeração de 2,5 milhões de habitantes no noroeste de Inglaterra.

A candidata do Partido Trabalhista, até agora presidente da câmara municipal da cidade de Manchester - sem os subúrbios que fazem parte da metrópole -, foi declarada vencedora pelos serviços eleitorais, após a contagem das segundas preferências dos eleitores.

Tendo-se tornado presidente da Câmara da Grande Manchester em 2017, Andy Burnham foi reeleito duas vezes, obtendo 63% dos votos em 2024.

O novo primeiro-ministro britânico demitiu-se do cargo para concorrer a uma eleição suplementar em maio, que lhe permitiu tornar-se deputado, condição indispensável para liderar o país.

O trabalhista de 56 anos, cuja popularidade assenta em grande parte na sua experiência como representante local, substituiu Keir Starmer em Downing Street em meados de julho e prometeu reforçar a descentralização.

Uma das primeiras medidas de Burnham foi criar um centro de governo em Manchester, conhecido como "Nº 10 North", liderado por Louise Haigh, para onde passaram do Tesouro e do Ministério da Habitação decisões estratégicas relativas ao crescimento local e ao desenvolvimento regional, com o objetivo declarado de descentralizar o poder de Londres e "transmitir a sensação de um país mais equilibrado".