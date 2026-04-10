Tráfego marítimo paralisado no porto de Antuérpia devido a derrame de petróleo

Este derrame acidental ocorreu na quinta-feira à noite durante uma operação de abastecimento de um navio na doca Deurganck, um dos principais terminais do porto, na margem esquerda do rio Escalda.

O derrame foi contido e foram rapidamente iniciadas operações de descontaminação nos navios afetados.

"A poluição propagou-se para o rio Escalda durante a noite", acrescentou a empresa Port of Antwerp-Bruges em comunicado.

O tráfego foi interrompido a montante do terminal, a partir do alto mar, e várias eclusas tiveram de ser fechadas, avançou a mesma fonte.

Esta interrupção do tráfego no Escalda irá durar "talvez vários dias", precisou um porta-voz contactado pela AFP.

A empresa operadora, que gere conjuntamente os portos de Antuérpia e Zeebrugge, disse "lamentar" o incidente, referindo o seu possível impacto "nas zonas naturais e vulneráveis ao longo do Escalda".

"Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para limitar ao máximo os danos, tanto operacionais como ecológicos", acrescentou.

O porto de Antuérpia, com dezenas de quilómetros de cais, é o segundo maior porto de mercadorias da Europa, a seguir a Roterdão, na vizinha Holanda.