Tráfico de seres humanos. Conselho da Europa aponta progressos mas também persistência de problemas

O documento chama a atenção para as dificuldades no apoio jurídico às vítimas.No período entre 2021 e 2024, o país registou quase setecentas alegadas vítimas de tráfico, na maioria homens e vítimas de exploração laboral na agricultura.É o quarto relatório do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre Tráfico de Seres Humanos. Um documento que reconhece alguns progressos mas que sublinha também que alguns dos problemas detetados no primeiro relatório feito há 12 anos ainda persistem.