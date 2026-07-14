"Tratamento diferenciado". AstraZeneca compra direitos de medicamento para cancro do pulmão

A farmacêutica AstraZeneca anunciou a compra, por 600 milhões de dólares, dos direitos de um medicamento para tratar um tipo de cancro do pulmão, levando as ações da chinesa Dizal Pharmaceutical a subirem 20 por cento esta terça-feira.



O sunvozertinib, também conhecido como Zegfrovy, está aprovado nos Estados Unidos e na China como tratamento para o cancro do pulmão de não-pequenas células localmente avançado ou metastático em adultos cujos tumores apresentam uma mutação genética rara.



Cerca de ⁠77 por cento de todos os cancros do pulmão são de não-pequenas células, segundo a American Cancer Society.



"O cancro do pulmão de não-pequenas células é mais comum que o cancro do pulmão de pequenas células e, geralmente, cresce e metastiza mais lentamente, ou seja, tem um comportamento menos agressivo", explica a Liga Portuguesa Contra o Cancro no seu site.



O tratamento de primeira linha para esses doentes baseia-se, em grande parte, na quimioterapia, de acordo com a chinesa Dizal Pharmaceutical, fundada em 2017.



Num ensaio clínico multinacional em fase avançada, com 324 doentes, concluiu-se que o parâmetro de avaliação principal, a sobrevivência livre de progressão do cancro, foi em média de 10,3 meses para os doentes tratados com Sunvozertinib, em comparação com 7,5 meses para pacientes submetidos a quimioterapia.



"Com este acordo, vamos disponibilizar um tratamento diferenciado, oral e direcionado a estes doentes com opções limitadas em todo o mundo", afirmou Dave Fredrickson, vice-presidente executivo da AstraZeneca, em comunicado.



A farmacêutica não adiantou, porém, se tem planos para novos ensaios clínicos globais ou se irá tentar obter a aprovação do medicamento noutros países.



Em 2025, as receitas operacionais da Dizal provenientes do Sunvozertinib ascenderam a cerca de 576 milhões de yuan (74,5 milhões de euros), de acordo com o seu relatório anual, o que representa um aumento de cerca de 85 por cento em relação ao ano anterior.

