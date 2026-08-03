Três civis russos mortos em ataque ucraniano na Crimeia

Três civis russos mortos em ataque ucraniano na Crimeia

Pelo menos três civis russos foram mortos esta noite na península da Crimeia, na sequência de ataques ucranianos, e outros dois ficaram feridos, disse hoje o líder local Sergei Aksyonov.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Valentyn Ogirenko - Reuters

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"O inimigo perpetrou mais um ataque noturno contra a República da Crimeia. Infelizmente, há vítimas: três civis foram mortos e outros dois ficaram feridos", escreveu na sua conta de Telegram, sem oferecer mais pormenores.

O líder da Crimeia expressou as suas "sinceras e mais profundas condolências às famílias e entes queridos daqueles que morreram" e classificou o "ataque" como "bárbaro".

Aos feridos desejou "uma rápida recuperação aos feridos" e garantiu o apoio das autoridades.

Paralelamente, a Ucrânia terá atacado hoje um centro de distribuição da Wildberries na região de Moscovo, localizado a 150 quilómetros da capital, informou a empresa, elevando para quase vinte o número de armazéns danificados.

"Devido ao ataque a uma das instalações logísticas da empresa na região de Vladimir, deflagrou um incêndio. Os funcionários foram retirados", afirmou a Wildberries no seu canal de Telegram, acrescentando que não houve vítimas naquele que é o décimo oitavo ataque ucraniano a um dos centros de distribuição da empresa.

Segundo a empresa, os bombeiros estão a trabalhar no local e "as cadeias logísticas foram reorganizadas; a receção de mantimentos e o despacho de encomendas estão a ser realizados noutras instalações".

O governador local, Alexander Avdeev, especificou que drones ucranianos atacaram um armazém no distrito de Sobinsky, indicando na rede de mensagens russa MAX que há pelo menos um ferido.

A Ucrânia lançou uma campanha de ataques contra a Amazon russa nas últimas semanas, acusando-a de vender equipamento militar.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, durante a noite, as defesas aéreas russas "intercetaram e destruíram" 131 drones ucranianos de asa fixa sobre 10 regiões russas, a península da Crimeia e o Mar Negro.

 

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