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Três homens armados tentaram invadir consulado israelita em Istambul, Turquia

Três homens armados tentaram invadir consulado israelita em Istambul, Turquia

Na cidade turca de Istambul, três homens fortemente armados e com mochilas tentaram forçar a entrada no consulado israelita, nesta cidade. Um consulado fechado mas protegido por um dispositivo policial que deu resistência ao grupo tendo abatido um dos atacantes e ferido com gravidade os outros dois.

RTP Antena 1 /
Murad Sezer - Reuters

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Neste incidente dois elementos das forças de segurança que protegiam o consulado também ficaram feridos.
De acordo com o ministro do interior turco, os atacantes eram de nacional turca, sendo que um deles foi identificado com ligações ao Daesh.

Não há registo de funcionários da embaixada feridos, como relata o correspondente da RTP Antena 1, na Turquia, José Pedro Tavares.

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