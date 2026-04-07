Três homens armados tentaram invadir consulado israelita em Istambul, Turquia

Neste incidente dois elementos das forças de segurança que protegiam o consulado também ficaram feridos.

De acordo com o ministro do interior turco, os atacantes eram de nacional turca, sendo que um deles foi identificado com ligações ao Daesh.

Não há registo de funcionários da embaixada feridos, como relata o correspondente da RTP Antena 1, na Turquia, José Pedro Tavares.