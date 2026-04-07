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Três homens armados tentaram invadir consulado israelita em Istambul, Turquia
Na cidade turca de Istambul, três homens fortemente armados e com mochilas tentaram forçar a entrada no consulado israelita, nesta cidade. Um consulado fechado mas protegido por um dispositivo policial que deu resistência ao grupo tendo abatido um dos atacantes e ferido com gravidade os outros dois.
Neste incidente dois elementos das forças de segurança que protegiam o consulado também ficaram feridos.
Não há registo de funcionários da embaixada feridos, como relata o correspondente da RTP Antena 1, na Turquia, José Pedro Tavares.