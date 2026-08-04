Três leões morrem devido a suspeita de insolação num jardim zoológico de Tóquio

Uma fêmea de três anos morreu a 28 de julho, outra, de 11 anos, morreu na sexta-feira, e a terceira, de 15 anos, morreu no domingo.

“Mas este verão, o calor chegou repentinamente após o fim da estação das chuvas”, no final de julho, acrescentaram.

O zoo informou que vários leões ainda estão a receber tratamento.



“Estamos a reforçar as medidas contra o calor, pulverizando água, melhorando a ventilação e instalando aparelhos de ar condicionado pontuais.”

Por sua vez, a organização de defesa dos direitos dos animais PETA manifestou a sua indignação com a situação.







"Mugi, Ichigo e Luena nasceram, viveram e morreram em cativeiro, privadas de tudo o que dá sentido à vida de um animal selvagem. Os jardins zoológicos não são centros de resgate ou santuários; existem para exibir animais com fins lucrativos, não para priorizar as necessidades dos animais", afirmou a PETA em comunicado.

O Japão regista anualmente cerca de 1.300 mortes relacionadas com o calor e pretende reduzir este número para metade até 2030.





A temperatura mais elevada alguma vez registada no país foi de 41,8°C em agosto do ano passado, em Isesaki, a norte de Tóquio.

Os cientistas afirmam que as alterações climáticas causadas pela ação humana estão a aumentar a frequência e a intensidade dos eventos de calor extremo no Japão e noutros locais. A Coreia do Sul está atualmente sob uma onda de calor, com o aumento das temperaturas de verão associado a pelo menos 16 mortes.





c/agências

O Japão enfrentou o verão mais quente de que há registo no ano passado e algumas zonas do país atingiram os 40°C nas últimas semanas, o que se enquadra na nova designação de "dia cruelmente quente".Segundo o zoo, “a”, uma vez que a desidratação e a falência múltipla de órgãos foram observadas por um veterinário.disse um porta-voz do zoo.As autoridades ajustaram as datas de vários eventos culturais e desportivos nos últimos anos devido ao calor, incluindo o World Cosplay Summit em Nagoya, que realizou a sua última edição de verão no passado fim de semana.