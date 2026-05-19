Três mortos e quatro desaparecidos na sequência de chuvas torrenciais no centro da China

As precipitações afetaram a localidade de Baishuihe, no município de Shadaogou, onde o caudal do rio local aumentou repentinamente após a acumulação de até 292,6 milímetros de chuva nas zonas situadas a montante.

Segundo as autoridades locais, as chuvas inundaram numerosas habitações em áreas próximas do rio, provocaram o colapso parcial de algumas casas e interromperam estradas e comunicações.

Após o agravamento da situação, os comandos de emergência locais ativaram os mecanismos de resposta e enviaram para o local equipas da Polícia Armada, segurança pública, gestão de emergências, bombeiros, transportes, eletricidade e telecomunicações.

As autoridades retiraram 287 residentes e mantêm em curso trabalhos de busca e salvamento, bem como de desobstrução de estradas e reparação das telecomunicações, de acordo com a emissora estatal CCTV.

Até às 20:00, hora local de segunda-feira (13:00 em Lisboa), o balanço oficial era de três mortos e quatro desaparecidos, mas os trabalhos de emergência continuavam na zona afetada.

Nas últimas semanas, várias regiões do centro e do sul da China ativaram alertas de chuvas intensas com o início da estação das chuvas, o que costuma aumentar o risco de cheias repentinas, deslizamentos de terra e inundações em zonas montanhosas.