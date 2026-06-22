Três mortos num tiroteio em Montreal

Um civil e um polícia morreram num tiroteio num bairro da cidade canadiana de Montreal, tendo o responsável pelo tiroteio sido “neutralizado” pela polícia.

Pouco antes das 13h45 (hora local), a polícia da cidade de Montreal confirmava que um dos seus agentes havia sido morto. Um civil também morreu na altercação e o suspeito foi abatido.Os agentes foram chamados para o local cerca das 11h35 locais na esquina das avenidas Courtrai e Trans Island, tendo sido emitido um alerta de emergência a pedir às pessoas que se mantivessem dentro de casa.