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Três mortos num tiroteio em Montreal
A polícia de Montreal (SPVM) acaba de anunciar que uma pessoa morreu num tiroteio no bairro Côte-des-Neiges, bem como um polícia e o atirador. Outro agente encontra-se em estado crítico.
Um civil e um polícia morreram num tiroteio num bairro da cidade canadiana de Montreal, tendo o responsável pelo tiroteio sido “neutralizado” pela polícia.
Pouco antes das 13h45 (hora local), a polícia da cidade de Montreal confirmava que um dos seus agentes havia sido morto. Um civil também morreu na altercação e o suspeito foi abatido.
Os agentes foram chamados para o local cerca das 11h35 locais na esquina das avenidas Courtrai e Trans Island, tendo sido emitido um alerta de emergência a pedir às pessoas que se mantivessem dentro de casa.