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Três pessoas morreram na Venezuela com hantavírus
As mortes ocorreram no estado de Anzoátegui, na Venezuela, e há outras duas pessoas que também morreram, noutro estado, cujas causas estão sob investigação.
O Ministério venezuelano da Saúde confirmou esta terça-feira a morte de três pessoas com casos confirmados de hantavírus.
As situações ocorreram no estado de Anzoátegui mas há ainda outras duas mortes, dois profissionais de saúde, que aconteceram no estado de Barinas, mas cujas causas estão sob investigação das autoridades de saúde venezuelanas, informou aquele organismo.
No comunicado lançado esta terça-feira, o ministério da saúde fez questão de tranquilizar os venezuelanos e explicou que "não há evidências científicas de transmissão de pessoa para pessoa no país."
Entretanto, a agência de notícias Reuters avança que o ministério da saúde desdramatizou a situação e acrescentou que os dois casos dizem respeito a "situações isoladas e não têm ligação entre si nem representam um risco generalizado para a comunidade."
Na nota tornada pública, o sistema nacional de saúde da Venezuela diz que se mantém "operacional" para garantir a segurança sanitária de todos os venezuelanos.
Este vírus é transmitido após o contacto com roedores infetados e excrementos destes animais. Em algumas situações, pode causar infecções graves nos pulmões, com episódios de tosse e falta de ar, ou nos rins, dores abdominais, e, por vezes, insuficiência renal.
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