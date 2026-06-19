Tribunal alemão condena homem a três anos por incitar ataques contra políticos

O Tribunal Regional de Dusseldorf considerou que Martin S., de 50 anos, promoveu entre 17 de maio e 10 de novembro de 2025 ataques contra líderes políticos e personalidades públicas através de uma página clandestina na Internet denominada Assassination Politics.

De acordo com o tribunal, o arguido, descrito pelas autoridades como detentor de convicções de extrema-direita, publicou na plataforma "dossiês criminais" contendo dados pessoais dos visados, acusações como "alta traição" e alegadas "sentenças de morte" emitidas pelo próprio.

O tribunal indicou ainda que Martin S. solicitou donativos destinados a financiar ataques contra os alvos identificados e divulgou instruções para a construção de engenhos explosivos e incendiários, algumas acompanhadas de ilustrações.

A plataforma incluía igualmente listas de membros e apoiantes de partidos políticos alemães.

Segundo informações avançadas na altura da sua detenção, em novembro de 2025, entre os potenciais alvos encontravam-se o ex-chanceler alemão Olaf Scholz e a antiga chefe do Governo Angela Merkel.

Ao determinar a pena, o tribunal teve em consideração a confissão do arguido, que admitiu ter criado e administrado o portal, bem como não ter sido efetuado qualquer donativo para financiar ataques antes da detenção e do encerramento da plataforma pela polícia.

A acusação tinha pedido uma pena de cinco anos de prisão, enquanto a defesa sustentou a absolvição do arguido.

Nos últimos anos, as autoridades alemãs têm intensificado o combate a grupos extremistas e conspirativos de extrema-direita suspeitos de planear ações contra as instituições democráticas.

O caso mais mediático ocorreu em dezembro de 2022, quando as autoridades desmantelaram uma rede associada ao movimento Reichsburger, cujos membros são acusados de preparar um golpe de Estado e rejeitar a legitimidade da República Federal da Alemanha.