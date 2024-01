Tribunal americano diz que museu de Madrid tem direito a manter obra roubada por nazis

Um tribunal norte-americano decidiu na última terça-feira que o Museu Thyssen-Bornemisza tem o direito a manter a obra de Camille Pissarro que se sabe ter sido roubada pelos nazis a uma família judia. A batalha jurídica que levou a uma decisão a favor do museu da capital espanhola tem décadas. A obra de Pissaro "Rue Saint-Honoré in the Afternoon, Effect on Rain" faz parte do impressionismo francês e data de 1897.