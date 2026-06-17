Tribunal da UE anula multa de 2,9 milhões de euros de Bruxelas a Portugal sobre gestão de apoios agrícolas

Num acórdão hoje divulgado, o tribunal da UE deu provimento ao recuso interposto por Portugal na parte em que contestava a exclusão, pela Comissão Europeia, do financiamento o montante de 2.914.440,05 euros relativo a despesas declaradas por Portugal no âmbito das medidas `animais` do regime de Apoio Associado Voluntário.

No acórdão hoje proferido, o Tribunal Geral "acolhe o primeiro fundamento de Portugal e anula a Decisão da Comissão na parte em que impõe a Portugal uma correção financeira por incumprimento", segundo um comunicado.

O acórdão considera que "a substituição de um animal proveniente do exterior da exploração durante esse período não acarreta, por definição, a perda do direito ao pagamento da ajuda".

O Tribunal Geral da UE nega provimento ao recurso quanto ao pedido de condenação do executivo comunitário no pagamento das despesas.