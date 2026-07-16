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Tribunal Europeu confirma amnistia para separatistas catalães
O Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, confirmou esta quinta-feira a lei aprovada em 2024 pelo Governo espanhol do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que concede amnistia aos separatistas catalães após a tentativa falhada de secessão da Catalunha em 2017.
"O direito da União Europeia não impede esta lei de amnistia", que dividiu profundamente os espanhóis, decidiu o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em comunicado, acrescentando que "visa reduzir as tensões institucionais e políticas e facilitar um cenário de reconciliação".
Em troca do seu apoio, confirmado em novembro de 2023, o partido Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, obteve o compromisso dos socialistas de que a lei de amnistia seria aprovada pelo Parlamento para os seus líderes e ativistas processados pelo seu envolvimento na tentativa de secessão.
A amnistia, aprovada em 2024 pela Câmara dos Representantes espanhola, fazia parte de um acordo entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), no poder, e grupos separatistas catalães.
Indiciado pelos tribunais espanhóis em 2018 pelo seu papel na tentativa de golpe, Carles Puigdemont, então presidente do governo regional da Catalunha, fugiu de Espanha e vive atualmente exilado na Bélgica.
Na decisão emitida esta quinta-feira, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou ainda que a amnistia decretada em 2024 por Pedro Sánchez, destinada sobretudo a Carles Puigdemont, não prejudicou os "interesses financeiros da União Europeia", ao contrário do que afirmavam os juízes espanhóis.
O Tribunal de Justiça da UE (TJUE) considerou que o direito da União Europeia não impede a aplicação da lei de amnistia espanhola, uma vez que a sua adoção e aplicação são da competência dos Estados-Membros.
"(O Tribunal) não se opõe a uma lei que, de forma a reduzir as tensões institucionais e políticas e a facilitar um processo de reconciliação, prevê a extinção da responsabilidade criminal", afirmou um dos juízes do TJUE ao proferir a sentença.
Contudo, o TJUE opôs-se a um aspeto da lei de amnistia, afirmando que não pode impor aos tribunais espanhóis a obrigação de extinguir, num prazo de dois meses, as obrigações de prestação de contas ou os procedimentos preliminares estabelecidos pelos tribunais nacionais, caso estes aguardem uma decisão do TJUE.
O Supremo Tribunal de Justiça tinha, aliás, recusado aplicar a amnistia ao líder separatista sob a acusação de "apropriação indevida de fundos públicos".
Aproximadamente 400 pessoas puderam beneficiar desta amnistia, mas Carles Puigdemont continua sujeito a um mandado de detenção em Espanha devido à recusa em conceder amnistia pelas acusações de apropriação indevida.
Espanha considera amnistia uma “conquista coletiva”O ministro espanhol da Presidência, Justiça e Relações com o Parlamento, Félix Bolaños, saudou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. “A lei de amnistia é totalmente compatível com o direito europeu e, por isso, é aprovada”, afirmou numa declaração institucional no Palácio da Moncloa.
“Já não há dúvidas: a lei da amnistia é constitucional e está em conformidade com o direito europeu”, sublinhou.
Félix Bolaños sublinhou que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia “abriu caminho à plena implementação” da amnistia e apelou aos tribunais espanhóis para que a apliquem “aos líderes políticos que encabeçaram o movimento independentista”, referindo-se a Carles Puigdemont, foragido à justiça espanhola desde 2017, e a Oriol Junqueras.
“É verdade que a amnistia já surtiu efeito em quase 400 pessoas, desde ativistas e manifestantes a membros das forças de segurança. Mas a lei só será plenamente implementada, tal como foi aprovada pelo Parlamento espanhol, para que seja também aplicada” aos líderes do Junts e da ERC.
Para Félix Bolaños, “esta será a etapa final do processo de modernização institucional, política e social, e seria benéfico para todos que esta etapa fosse concluída o mais rapidamente possível”, acrescentando que se trata de “uma conquista coletiva” da qual beneficiam “todos os espanhóis, sem exceção”.Junts per Catalunya celebrou a decisãoO Junts per Catalunya celebrou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a amnistia como uma grande vitória e apelou aos vários tribunais para que apliquem a lei imediatamente, dada a clareza da sentença
“O Tribunal Constitucional não pode entrar de férias enquanto os direitos fundamentais das pessoas são violados”, lamentou o secretário-geral do partido, Jordi Turull, referindo-se aos pedidos de proteção apresentados pelos ex-ministros condenados e processados por peculato, aos quais o Supremo Tribunal recusou aplicar a lei.No entanto, Jordi Turull recusou especular sobre o possível regresso de Carles Puigdemont e evitou ainda comentar se a sentença melhora, de alguma forma, as relações entre os partidos que apoiaram a sua tomada de posse.
“Esta sentença não se deve aos socialistas”, recordou Turull, atribuindo a si próprio o mérito da aprovação europeia da lei. Ambos defenderam que o voto contra o texto inicial foi o que permitiu a reabertura do debate e resultou num texto sólido — um ataque claro à Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).
“A Europa diz sim à amnistia. A Catalunha diz sim ao futuro”O atual presidente do governo catalão, Salvador Illa, apelou a que a lei seja aplicada “diligentemente e de forma abrangente” e defendeu que é “uma grande notícia para a Catalunha, para Espanha e para a democracia”.
Num comunicado institucional do Palácio da Generalitat, Illa afirmou que a decisão esclarece definitivamente quaisquer dúvidas jurídicas sobre a lei e enviou uma mensagem direta aos órgãos responsáveis pela sua aplicação. “O que mais é necessário para implementar a lei?”, questionou.
“Não há volta a dar: a lei da amnistia é parte integrante do nosso quadro jurídico, com todas as consequências que isso acarreta, sendo, por isso, obrigatória a sua aplicação.” Salvador Illa acrescentou que “já não existem obstáculos democráticos, constitucionais ou europeus que impeçam a plena implementação da lei”.
Num discurso proferido em três línguas (catalão, espanhol e inglês), Illa enquadrou a resolução europeia num conjunto de avales institucionais que, na sua opinião, consolidam definitivamente a lei. Recordou que a lei foi aprovada por maioria absoluta no Congresso e posteriormente confirmada pelo Tribunal Constitucional, que rejeitou os recursos interpostos, antes de receber agora o apoio do Tribunal de Justiça da União Europeia.
“A Europa diz sim à amnistia. A Catalunha diz sim ao futuro”, afirmou. O chefe do Governo catalão defendeu que a decisão representa “uma excelente notícia para a Catalunha, para Espanha e para a democracia” e insistiu que o tempo lhes deu razão.
O presidente evitou referir casos específicos e centrou as suas observações na defesa da normalização política e institucional. A este propósito, defendeu que os indivíduos e os partidos políticos afetados pela lei “devem poder participar e contribuir para o futuro da Catalunha com os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades”, num quadro em que todas as autoridades públicas atuem “com o mesmo respeito e o mesmo dever de servir o interesse geral”.
Em troca do seu apoio, confirmado em novembro de 2023, o partido Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, obteve o compromisso dos socialistas de que a lei de amnistia seria aprovada pelo Parlamento para os seus líderes e ativistas processados pelo seu envolvimento na tentativa de secessão.
A amnistia, aprovada em 2024 pela Câmara dos Representantes espanhola, fazia parte de um acordo entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), no poder, e grupos separatistas catalães.
Indiciado pelos tribunais espanhóis em 2018 pelo seu papel na tentativa de golpe, Carles Puigdemont, então presidente do governo regional da Catalunha, fugiu de Espanha e vive atualmente exilado na Bélgica.
Na decisão emitida esta quinta-feira, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou ainda que a amnistia decretada em 2024 por Pedro Sánchez, destinada sobretudo a Carles Puigdemont, não prejudicou os "interesses financeiros da União Europeia", ao contrário do que afirmavam os juízes espanhóis.
O Tribunal de Justiça da UE (TJUE) considerou que o direito da União Europeia não impede a aplicação da lei de amnistia espanhola, uma vez que a sua adoção e aplicação são da competência dos Estados-Membros.
"(O Tribunal) não se opõe a uma lei que, de forma a reduzir as tensões institucionais e políticas e a facilitar um processo de reconciliação, prevê a extinção da responsabilidade criminal", afirmou um dos juízes do TJUE ao proferir a sentença.
Contudo, o TJUE opôs-se a um aspeto da lei de amnistia, afirmando que não pode impor aos tribunais espanhóis a obrigação de extinguir, num prazo de dois meses, as obrigações de prestação de contas ou os procedimentos preliminares estabelecidos pelos tribunais nacionais, caso estes aguardem uma decisão do TJUE.
O Supremo Tribunal de Justiça tinha, aliás, recusado aplicar a amnistia ao líder separatista sob a acusação de "apropriação indevida de fundos públicos".
Aproximadamente 400 pessoas puderam beneficiar desta amnistia, mas Carles Puigdemont continua sujeito a um mandado de detenção em Espanha devido à recusa em conceder amnistia pelas acusações de apropriação indevida.
Espanha considera amnistia uma “conquista coletiva”O ministro espanhol da Presidência, Justiça e Relações com o Parlamento, Félix Bolaños, saudou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. “A lei de amnistia é totalmente compatível com o direito europeu e, por isso, é aprovada”, afirmou numa declaração institucional no Palácio da Moncloa.
“Já não há dúvidas: a lei da amnistia é constitucional e está em conformidade com o direito europeu”, sublinhou.
Félix Bolaños sublinhou que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia “abriu caminho à plena implementação” da amnistia e apelou aos tribunais espanhóis para que a apliquem “aos líderes políticos que encabeçaram o movimento independentista”, referindo-se a Carles Puigdemont, foragido à justiça espanhola desde 2017, e a Oriol Junqueras.
“É verdade que a amnistia já surtiu efeito em quase 400 pessoas, desde ativistas e manifestantes a membros das forças de segurança. Mas a lei só será plenamente implementada, tal como foi aprovada pelo Parlamento espanhol, para que seja também aplicada” aos líderes do Junts e da ERC.
Para Félix Bolaños, “esta será a etapa final do processo de modernização institucional, política e social, e seria benéfico para todos que esta etapa fosse concluída o mais rapidamente possível”, acrescentando que se trata de “uma conquista coletiva” da qual beneficiam “todos os espanhóis, sem exceção”.Junts per Catalunya celebrou a decisãoO Junts per Catalunya celebrou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a amnistia como uma grande vitória e apelou aos vários tribunais para que apliquem a lei imediatamente, dada a clareza da sentença
“O Tribunal Constitucional não pode entrar de férias enquanto os direitos fundamentais das pessoas são violados”, lamentou o secretário-geral do partido, Jordi Turull, referindo-se aos pedidos de proteção apresentados pelos ex-ministros condenados e processados por peculato, aos quais o Supremo Tribunal recusou aplicar a lei.No entanto, Jordi Turull recusou especular sobre o possível regresso de Carles Puigdemont e evitou ainda comentar se a sentença melhora, de alguma forma, as relações entre os partidos que apoiaram a sua tomada de posse.
“Esta sentença não se deve aos socialistas”, recordou Turull, atribuindo a si próprio o mérito da aprovação europeia da lei. Ambos defenderam que o voto contra o texto inicial foi o que permitiu a reabertura do debate e resultou num texto sólido — um ataque claro à Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).
Gonzalo Boye, advogado do antigo presidente catalão Carles Puigdemont, também celebrou a aprovação da amnistia pelo tribunal europeu. “Hoje é um grande dia; a justiça deu-nos razão neste momento crucial, o que finalmente põe fim a um debate jurídico que nunca deveria ter ido além deste ponto”. “Do ponto de vista jurídico, já não há qualquer debate.”
“Não ditamos os seus prazos. Mas, a partir de hoje, o Tribunal Constitucional está habilitado a agir por iniciativa própria. Não há desculpas”, argumentou Gonzalo Boye.Boye, para já, afasta qualquer recurso, acreditando que a clareza da decisão deve levar os tribunais a agir por iniciativa própria. Puigdemont acompanhou a leitura da decisão remotamente, com a direção do partido reunida na sua sede em Barcelona.
“A Europa diz sim à amnistia. A Catalunha diz sim ao futuro”O atual presidente do governo catalão, Salvador Illa, apelou a que a lei seja aplicada “diligentemente e de forma abrangente” e defendeu que é “uma grande notícia para a Catalunha, para Espanha e para a democracia”.
Num comunicado institucional do Palácio da Generalitat, Illa afirmou que a decisão esclarece definitivamente quaisquer dúvidas jurídicas sobre a lei e enviou uma mensagem direta aos órgãos responsáveis pela sua aplicação. “O que mais é necessário para implementar a lei?”, questionou.
“Não há volta a dar: a lei da amnistia é parte integrante do nosso quadro jurídico, com todas as consequências que isso acarreta, sendo, por isso, obrigatória a sua aplicação.” Salvador Illa acrescentou que “já não existem obstáculos democráticos, constitucionais ou europeus que impeçam a plena implementação da lei”.
Num discurso proferido em três línguas (catalão, espanhol e inglês), Illa enquadrou a resolução europeia num conjunto de avales institucionais que, na sua opinião, consolidam definitivamente a lei. Recordou que a lei foi aprovada por maioria absoluta no Congresso e posteriormente confirmada pelo Tribunal Constitucional, que rejeitou os recursos interpostos, antes de receber agora o apoio do Tribunal de Justiça da União Europeia.
“A Europa diz sim à amnistia. A Catalunha diz sim ao futuro”, afirmou. O chefe do Governo catalão defendeu que a decisão representa “uma excelente notícia para a Catalunha, para Espanha e para a democracia” e insistiu que o tempo lhes deu razão.
O presidente evitou referir casos específicos e centrou as suas observações na defesa da normalização política e institucional. A este propósito, defendeu que os indivíduos e os partidos políticos afetados pela lei “devem poder participar e contribuir para o futuro da Catalunha com os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades”, num quadro em que todas as autoridades públicas atuem “com o mesmo respeito e o mesmo dever de servir o interesse geral”.
Para Salvador Illa, a decisão permite a consolidação de uma nova era baseada na reconciliação, no diálogo e na convivência, em contraste com “um passado de divisão, rutura e confronto”.
c/agências