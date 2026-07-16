Tribunal Europeu confirma amnistia para separatistas catalães

Indiciado pelos tribunais espanhóis em 2018 pelo seu papel na tentativa de golpe, Carles Puigdemont, então presidente do governo regional da Catalunha, fugiu de Espanha e vive atualmente exilado na Bélgica.



Espanha considera amnistia uma “conquista coletiva”



Félix Bolaños sublinhou que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia “abriu caminho à plena implementação” da amnistia e apelou aos tribunais espanhóis para que a apliquem “aos líderes políticos que encabeçaram o movimento independentista”, referindo-se a Carles Puigdemont, foragido à justiça espanhola desde 2017, e a Oriol Junqueras.

Junts per Catalunya celebrou a decisão

“O Tribunal Constitucional não pode entrar de férias enquanto os direitos fundamentais das pessoas são violados”, lamentou o secretário-geral do partido, Jordi Turull, referindo-se aos pedidos de proteção apresentados pelos ex-ministros condenados e processados por peculato, aos quais o Supremo Tribunal recusou aplicar a lei.

Gonzalo Boye, advogado do antigo presidente catalão Carles Puigdemont, também celebrou a aprovação da amnistia pelo tribunal europeu. “Hoje é um grande dia; a justiça deu-nos razão neste momento crucial, o que finalmente põe fim a um debate jurídico que nunca deveria ter ido além deste ponto”. “Do ponto de vista jurídico, já não há qualquer debate.”

“Não ditamos os seus prazos. Mas, a partir de hoje, o Tribunal Constitucional está habilitado a agir por iniciativa própria. Não há desculpas”, argumentou Gonzalo Boye.



“A Europa diz sim à amnistia. A Catalunha diz sim ao futuro”



“Não há volta a dar: a lei da amnistia é parte integrante do nosso quadro jurídico, com todas as consequências que isso acarreta, sendo, por isso, obrigatória a sua aplicação.” Salvador Illa acrescentou que “já não existem obstáculos democráticos, constitucionais ou europeus que impeçam a plena implementação da lei”.

Para Salvador Illa, a decisão permite a consolidação de uma nova era baseada na reconciliação, no diálogo e na convivência, em contraste com “um passado de divisão, rutura e confronto”.





c/agências

"O direito da União Europeia não impede esta lei de amnistia", que dividiu profundamente os espanhóis, decidiu o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em comunicado, acrescentando que "visa reduzir as tensões institucionais e políticas e facilitar um cenário de reconciliação".A amnistia, aprovada em 2024 pela Câmara dos Representantes espanhola, fazia parte de um acordo entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), no poder, e grupos separatistas catalães.Na decisão emitida esta quinta-feira, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou ainda queO Tribunal de Justiça da UE (TJUE) considerou que o direito da União Europeia não impede a aplicação da lei de amnistia espanhola, uma vez que a sua adoção e aplicação são da competência dos Estados-Membros.Contudo, o TJUE opôs-se a um aspeto da lei de amnistia, afirmando que não pode impor aos tribunais espanhóis a obrigação de extinguir, num prazo de dois meses, as obrigações de prestação de contas ou os procedimentos preliminares estabelecidos pelos tribunais nacionais, caso estes aguardem uma decisão do TJUE.Aproximadamente 400 pessoas puderam beneficiar desta amnistia, mas Carles Puigdemont continua sujeito a um mandado de detenção em Espanha devido à recusa em conceder amnistia pelas acusações de apropriação indevida.O ministro espanhol da Presidência, Justiça e Relações com o Parlamento, Félix Bolaños, saudou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. “A lei de amnistia é totalmente compatível com o direito europeu e, por isso, é aprovada”, afirmou numa declaração institucional no Palácio da Moncloa., desde ativistas e manifestantes a membros das forças de segurança. Mas a lei só será plenamente implementada, tal como foi aprovada pelo Parlamento espanhol, para que seja também aplicada” aos líderes do Junts e da ERC.Para Félix Bolaños, “”, acrescentando que se trata de “uma conquista coletiva” da qual beneficiam “todos os espanhóis, sem exceção”.celebrou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a amnistia como uma grande vitória e apelou aos vários tribunais para que apliquem a lei imediatamente, dada a clareza da sentençaNo entanto,e evitou ainda comentar se a sentença melhora, de alguma forma, as relações entre os partidos que apoiaram a sua tomada de posse.“Esta sentença não se deve aos socialistas”, recordou Turull, atribuindo a si próprio o mérito da aprovação europeia da lei. Ambos defenderam que o voto contra o texto inicial foi o que permitiu a reabertura do debate e resultou num texto sólido — um ataque claro à Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).Boye, para já, afasta qualquer recurso, acreditando que a clareza da decisão deve levar os tribunais a agir por iniciativa própria.O atual presidente do governo catalão, Salvador Illa, apelou a que a lei seja aplicada “diligentemente e de forma abrangente” e defendeu queNum comunicado institucional do Palácio da Generalitat, Illa afirmou que a decisão esclarece definitivamente quaisquer dúvidas jurídicas sobre a lei e enviou uma mensagem direta aos órgãos responsáveis pela sua aplicação.Recordou que a lei foi aprovada por maioria absoluta no Congresso e posteriormente confirmada pelo Tribunal Constitucional, que rejeitou os recursos interpostos, antes de receber agora o apoio do Tribunal de Justiça da União Europeia., afirmou. O chefe do Governo catalão defendeu que a decisão representa “uma excelente notícia para a Catalunha, para Espanha e para a democracia” e insistiu que o tempo lhes deu razão.O presidente evitou referir casos específicos e centrou as suas observações na defesa da normalização política e institucional. A este propósito, defendeu que os, num quadro em que todas as autoridades públicas atuem “com o mesmo respeito e o mesmo dever de servir o interesse geral”.