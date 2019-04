Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dá razão a Navalny e volta a multar Kremlin

Reuters

O Tribunal determinou que os direitos deste cidadão foram desrespeitados pelo governo russo.



Navalny tinha acusado o Kremlin de motivações políticas, ao impôr esta prisão domiciliária.



O rosto da oposição foi também impedido de se candidatar às últimas eleições no país.



Na opinião do especialista da Antena 1 para assuntos do leste europeu, José Milhazes, apesar da descida de popularidade de Vladimir Putin, esta é apenas uma vitória moral para Alexei Navalny.