Tribunal francês recusa recurso contra deportação de jornalista russa pró-Putin

No entanto, esse procedimento “não poderia limitar-se a invocar presunções que não se aplicam à sua situação, mas deveria abordar as graves consequências pessoais que lhe advêm das decisões contestadas, o que ela não faz no seu pedido”.





C/agências

A ex-diretora da RT France está em prisão domiciliária desde quarta-feira da semana passada e, justificou o tribunal.Nesse sentido,, observaram os juízes.Fedorova foi diretora, entre 2017 e 2022, da delegação francesa do Russia Today - um canal estatal financiado por Moscovo que foi banido da União Europeia após a invasão da Ucrânia – e defende abertamente a retórica do presidente russo, Vladimir Putin, classificando a invasão da Ucrânia como uma “operação especial” e alegando que o prolongamento do conflito é da responsabilidade do Ocidente.Na quarta-feira passada, o Ministério do Interior de França emitiu um despacho de expulsão por considerarFedorova, que escreve sobretudo para a televisão CNews, a rádio Europe 1 e o semanário JDNews, recusou a expulsão, alegando ser alvo de pressões políticas e censura por parte de Paris.Emmanuel Piwnica, advogado da ex-diretora da RT France, canal financiado pelo Kremlin, disse à Agence France-Presse que lamentava "profundamente" o ocorrido e afirmou que "continuaria a contestar as decisões".Para obter a suspensão das decisões, Xenia Fedorova interpôs um recurso com caráter de urgência, mas tinha de demonstrar a necessidade de extrema urgência que justificasse medidas em 48 horas.O tribunal administrativo observou que a rejeição deste recurso "não impede a Sra. Fedorova de recorrer novamente ao juiz do processo sumário para as liberdades fundamentais, explicando as circunstâncias particulares da sua situação (...) , nem de recorrer ao juiz do processo sumário para a suspensão”.A crescente presença de Xenia Fedorova nos meios de comunicação social pertencentes ao bilionário conservador Vincent Bolloré tem levantado receios de manipulação do debate público, particularmente em relação à campanha presidencial marcada para 2027.O ministro do Interior, Laurent Nuñez, apontou especificamente para “numerosas declarações feitas por ela que ecoam sistematicamente a propaganda do Kremlin a respeito do envolvimento da França, do que está a acontecer na Ucrânia e das razões e motivações para a agressão russa na Ucrânia” como justificação para a sua ordem de deportação. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, descreveu a jornalista russa como uma “agente de influência”.O congelamento dos seus bens visa impedir a prática de “outros atos de interferência”, explicou o Ministério da Economia e Finanças, referindo que a medida pretende impedir o fornecimento ou utilização de “fundos ou recursos económicos em benefício deste indivíduo e de pessoas coletivas ou quaisquer outras entidades que ele controle, possua ou que atuem conscientemente em seu nome”.", argumentou Fedorova através da rede social X.