Tripulação da Artemis II verá um eclipse solar durante sobrevoo da face oculta da Lua

Tripulação da Artemis II verá um eclipse solar durante sobrevoo da face oculta da Lua

Os quatro astronautas da missão Artemis II terão a oportunidade de assistir a um eclipse solar quando, hoje, sobrevoarem a face oculta da Lua, batendo assim o recorde histórico de distância alcançado pela humanidade.

Lusa /
Martin Bernetti - AFP

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A tripulação, composta pelo comandante Reid Wiseman, pelos astronautas da NASA Victor Glover e Christina Koch, e pelo astronauta da Agência Espacial Canadiana (CSA) Jeremy Hansen, poderá observar o evento astronómico que terá uma duração de quase uma hora, perto do final da janela de sobrevoo de seis horas programada para hoje.

A NASA explicou que, durante o eclipse, o Sol ficará oculto à vista ao passar por detrás da Lua, da perspetiva da cápsula Orion, um fenómeno que não pode ser visto a partir da Terra.

Nesse momento, a tripulação observará a Lua praticamente escura, o que lhes dará a oportunidade de procurar por flashes de luz provocados por meteoróides que impactam a superfície lunar, partículas de poeira a elevar-se sobre a borda do satélite natural e alvos do espaço profundo, incluindo planetas.

Enquanto o Sol desliza por detrás da Lua, os astronautas poderão observar a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol.

Kelsey Young, diretora do Departamento de Ciência e Exploração da NASA para a missão Artemis II, descreveu a oportunidade de observar o eclipse como "um momento poético" tanto para a tripulação como para a humanidade.

O plano de observação de seis horas programado para a tarde de hoje incluirá o registo de características que possam ajudar os cientistas a compreender como se formaram a Lua e o sistema solar, tais como crateras, antigos fluxos de lava e fissuras e cristas geradas à medida que a camada exterior da Lua se deslocava lentamente ao longo do tempo.

"Sei que os dados que obtivermos irão inspirar a próxima geração de cientistas e exploradores; mas, além disso, esta missão aproximará a Lua de nós e irá unir-nos a todos, proporcionando-nos um ponto de ligação tangível com o nosso satélite", salientou Young.

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