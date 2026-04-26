Troca de ataques aéreos entre Kiev e Moscovo causa quatro mortes

Na região de Sumy (nordeste), um ataque russo com drones matou dois homens, de 48 e 72 anos, na cidade de Bilopillia, a cinco quilómetros da fronteira russa, disse o chefe da administração militar local, Oleg Grygorov.

Na zona de Dnipropetrovsk (centro-leste da Rússia), ataques com drones e mísseis mataram uma pessoa e feriram outras quatro, avançou o líder da administração militar, Oleksandr Ganja.

Dnipro, a capital da região, foi alvo de vagas de ataques aéreos russos durante mais de 20 horas no sábado, resultando em pelo menos oito mortes.

O presidente da câmara, Boris Filatov, descreveu o ataque como "o maior alguma vez sofrido por Dnipro", uma cidade industrial situada a cerca de 100 quilómetros da linha da frente.

As autoridades ucranianas anunciaram ainda ataques russos contra infraestruturas nas regiões de Cheniviv (norte) e Odessa (sul), sem relatos de vítimas até ao momento.

Também hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as defesas aéreas abateram 203 drones ucranianos durante a noite, um número muito maior do que a média do conflito.

As forças armadas russas intercetaram 71 "alvos aéreos" em Sebastopol, uma importante cidade portuária da Crimeia, península anexada unilateralmente pela Rússia em 2014, segundo o governador nomeado por Moscovo.

Mikhail Razvozhayev reportou uma morte e quatro feridos após "um dos ataques mais massivos" já sofridos pela cidade de mais de meio milhão de habitantes, que alberga a base histórica da frota russa do Mar Negro.

As negociações entre Kiev e Moscovo, mediadas pelos Estados Unidos, estão paralisadas desde o início da guerra no Médio Oriente, que desviou a atenção de Washington.

"É importante que o mundo não se mantenha em silêncio sobre o que está a acontecer e que esta guerra russa na Europa não seja ofuscada pela guerra no Irão", declarou hoje o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, nas redes sociais.

No sábado, fragmentos de drones caíram no sudeste da Roménia durante um ataque noturno russo contra infraestruturas ucranianas perto da fronteira, num incidente que causou danos materiais e levou à evacuação de mais de 200 pessoas.

A Roménia convocar o embaixador russo em Bucareste para protestar contra a violação do seu espaço aéreo pela Rússia.

Reunidos no Chipre, os líderes europeus aprovaram na quinta-feira o 20.º pacote de sanções contra a Rússia, visando o setor bancário e acrescentando novas restrições às exportações de petróleo russo.

Após meses de bloqueio à Hungria, aprovaram também um empréstimo crucial de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, destinado a reforçar as defesas do país e a cobrir as despesas do governo no período 2026-2027.