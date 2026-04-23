Troca de ataques aéreos entre Kiev e Moscovo causa três mortes

"Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas. (...) Uma pessoa continua desaparecida", escreveu o chefe da administração regional de Dnipropetrovsk, na Ucrânia.

Numa mensagem publicada na plataforma Telegram, Oleksandr Ganja especificou que um prédio de apartamentos, uma loja e um carro foram atingidos.

A cidade industrial de Dnipro fica a mais de 100 quilómetros da linha da frente que atravessa o leste e o sul da Ucrânia. Um ataque aéreo russo na região já tinha feito quatro mortos a 14 de abril.

Do lado russo, "morreu uma pessoa" em Novokuybychevsk, anunciou Vyacheslav Fedoristchev, governador da região de Samara, onde "detritos de drones militares ucranianos caíram no telhado de um complexo residencial", ferindo uma pessoa.

As negociações entre Kiev e Moscovo, mediadas pelos Estados Unidos, estão paralisadas desde o início da guerra no Médio Oriente, que desviou a atenção de Washington.