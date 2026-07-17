Troca de ataques entre Rússia e Ucrânia fez 13 vítimas mortais

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou esta sexta-feira que as suas forças atacaram, durante a última noite, instalações portuárias ucranianas em Odessa e Chornomorsk.



Drones ucranianos atingiram, por sua vez, 12 navios russos no Mar Negro esta sexta-feira, segundo o comandante das forças de drones de Kiev, à medida que a Ucrânia intensifica os seus ataques navais contra Moscovo.



Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, detalhou no Telegram que os alvos incluíam nove navios de carga seca, um petroleiro, um navio-tanque de gás e um rebocador. Com este novo ataque, o número total de navios atingidos este mês no Mar de Azov e no Mar Negro ascendeu a 159.



Na véspera, um ataque com bombas guiadas russas contra a cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, causou a morte de três pessoas e feriu 15, segundo o governador regional Ivan Fedorov.



No mesmo dia, mísseis russos atingiram também o porto de Odessa, no Mar Negro, outro alvo frequente de Moscovo, matando duas pessoas, ferindo seis e causando danos em infraestruturas civis.



Nos arredores da cidade de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, um ataque com drones russos matou uma pessoa, segundo os serviços nacionais de emergência. No início do dia, um ataque com drones perto da cidade de Kupiansk, mais a leste, matou três pessoas.



Na região de Donetsk, o ponto nevrálgico da maior parte dos combates ao longo da linha da frente, o governador regional afirmou que uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas perto de Kramatorsk, uma das “cidades-fortaleza” onde a Ucrânia reforçou as defesas.



Do outro lado da fronteira, as autoridades locais da região russa de Belgorod afirmaram que uma pessoa morreu quando as forças ucranianas bombardearam uma vila próxima da fronteira.



c/ agências