"Troca de favores". Infantino instado a explicar-se ao Congresso sobre laços com Trump

Trump afirmaria, na sequência da reversão, ter contactado Infantino com vista a pedir a revisão da suspensão de Balogun.

“Troca de favores”

A carta de Jamie Raskin fixa o prazo de 9 de agosto para o fornecimento dos documentos pedidos e o agendamento do depoimento.



A par dos líderes de Canadá e México, Donald Trump juntou-se a Gianni Infantino para a entrega do troféu do Mundial, depois do triunfo da Espanha sobre a Argentina, na final. Foram ambos vaiados pelo público no estádio de Nova Iorque-Nova Jérsia.



A controvérsia em torno da relação entre Gianni Infantino e Donald Trump continua a extravasar o calendário do Mundial de futebol, jogando-se agora nos corredores do Congresso dos Estados Unidos. Depois de o democrata Jamie Raskin, do Comité de Justiça da Câmara dos Representantes, ter denunciado o que entende ser um caso de “suborno explícito”, com epicentro na Casa Branca, o presidente da FIFA lançou-se contra os detratores e rejeitou “boatos falsos”.. A exclamação pertence a Gianni Infantino. Consta de uma mensagem publicada na segunda-feira, em 15, na conta do presidente da FIFA no Instagram – e repercutida na conta do organismo que gere o futebol mundial.A mensagem do número um da FIFA faz igualmente referência à polémica suscitada pelo caso da suspensão de um jogo aplicada ao atacante norte-americano Folarin Balogun. Decisão revertida pelo comité disciplinar da FIFA sem mais explicações., escreveu Infantino.“De facto,”, insistiu.Justificações aparentemente insuficientes para demover o congressista democrata do Maryland Jamie Raskin, que quer ver o presidente da FIFA a explicar-se diante do Comité de Justiça da Câmara dos Representantes – objetivo dificultado, porém, pelo facto de os democratas serem a força minoritária.Recorde-se que Trump e Infantino mantiveram contactos próximos na antecâmara do Mundial, tendo mesmo sido atribuído ao presidente dos Estados Unidos, em 2025, o primeiro Prémio da Paz da FIFA. Uma distinção “ridiculamente falsa”, na avaliação de Jamie Raskin.“Vocês alugaram um escritório no 17.º andar da Trump Tower - um espaço que poderia custar 600 mil dólares por ano no mercado - embora fosse utilizado apenas durante o período de 39 dias do Campeonato do Mundo. Isto equivale a mais de 15 mil dólares por dia.”, argumenta o legislador democrata, em carta remetida no passado domingo a Infantino.A carta de Raskin alude ainda à decisão, por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de “retirar as acusações” em investigações sobre alegada corrupção no futebol mundial, incluindo o processo desencadeado em 2015 contra mais de duas dezenas de altos quadros da FIFA e gestores de marketing desportivo., escreve Raskin na missiva, cujo teor é citado pelas agências e jornais internacionais.“Em vez disso, logo no início da sua gestão,por meio de táticas que um professor de direito da Universidade de Nova Yorque e um ex-integrante do seu comité de ética descreveram como”.. Ela prejudica os americanos. A FIFA interpretou oprivilegiado que conquistou junto da Administração Trump como um sinal de que poderia explorar seus consumidores - notoriamente, ao empregar práticas ilegais de preços abusivos e táticas de venda fraudulentas para o Campeonato do Mundo”, acusa o congressista.No decurso do Mundial, acumularam-se os problemas com o acesso de algumas equipas e adeptos à competição - Irão, Haiti, Senegal e Costa do Marfim foram exemplos. O capitão da seleção iraniana, Mehdi Taremi, resumiu mesmo o Mundial como um “desastre”. Recorde-se que a comitiva do Irão viu-se forçada a estabelecer o seu quartel-general no México.O porta-voz da Casa Branca Davis Ingle veio já responder à carta do congressista democrata em comunicado divulgado pela publicação, do: “O insignificante Jamie Raskin é a ideia que uma pessoa estúpida faz de uma pessoa inteligente. Nenhum outro presidente na história teria conseguido realizar a façanha histórica que o presidente Trump proporcionou ao povo americano e ao mundo”.“Graças à sua visão ousada e liderança decisiva, o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 gerou milhares de milhões de dólares em receitas, impulsionou enormemente a economia das cidades-sedes e proporcionou uma experiência segura e tranquila para milhões de adeptos e atletas de todo o mundo. Sem dúvida, o evento ficará marcado na história como um dos maiores e mais bem-sucedidos eventos desportivos de todos os tempos”, rematou.