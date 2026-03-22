Trump ameaça destruir fontes de energia do Irão se estreito de Ormuz não for reaberto

São elas a central nuclear de Bushehr, a central de gás de Damavand, a maior produtora de energia do Irão, e a central de Shahid, um dos pontos mais críticos da infraestrutura iraniana.



Também o Irão promete retaliar e atingir as centrais de dessalinização de água na Arábia Saudita e nos Emirados.



Entre os alvos estão também os centro de dados do Dubai e do Catar, que fazem a gestão da logistica militar e do sistema bancário.



Finalmente, o Irão ameaça destruir a maior infraestrutura mundial de gás natural, o complexo de Ras Laffan, no Catar, que foi atacado recentemente.