Mundo
Trump ameaça destruir fontes de energia do Irão se estreito de Ormuz não for reaberto
Donald trump deu um prazo ao Irão até segunda-feira à noite para abrir totalmente o estreito de Ormuz. Se isso não acontecer, ameaça destruir as maoires centrais elétricas iranianas.
Também o Irão promete retaliar e atingir as centrais de dessalinização de água na Arábia Saudita e nos Emirados.
Entre os alvos estão também os centro de dados do Dubai e do Catar, que fazem a gestão da logistica militar e do sistema bancário.
Finalmente, o Irão ameaça destruir a maior infraestrutura mundial de gás natural, o complexo de Ras Laffan, no Catar, que foi atacado recentemente.