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Trump ameaça destruir fontes de energia do Irão se estreito de Ormuz não for reaberto

Trump ameaça destruir fontes de energia do Irão se estreito de Ormuz não for reaberto

Donald trump deu um prazo ao Irão até segunda-feira à noite para abrir totalmente o estreito de Ormuz. Se isso não acontecer, ameaça destruir as maoires centrais elétricas iranianas.

RTP /
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São elas a central nuclear de Bushehr, a central de gás de Damavand, a maior produtora de energia do Irão, e a central de Shahid, um dos pontos mais críticos da infraestrutura iraniana.

Também o Irão promete retaliar e atingir as centrais de dessalinização de água na Arábia Saudita e nos Emirados.

Entre os alvos estão também os centro de dados do Dubai e do Catar, que fazem a gestão da logistica militar e do sistema bancário.

Finalmente, o Irão ameaça destruir a maior infraestrutura mundial de gás natural, o complexo de Ras Laffan, no Catar, que foi atacado recentemente.
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