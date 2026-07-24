Mundo
Trump ameaça Irão com "ataque maior do que nunca"
Donald Trump ameaça fazer um "ataque em grande escala, maior do que nunca", contra o Irão.
De resto, os Estados Unidos mantêm a ofensiva diária sobre o Irão.
Nas últimas horas, houve explosões na ilha iraniana de Qeshm, perto do Estreito e Ormuz, na sequência do lançamento de mísseis lançados pelas forças americanas.
O Kuwait também esteve debaixo de mísseis e drones iranianos.
Foi atingido um posto fronteiriço a norte do Kuwait, sem causar vítimas. Há, apenas, danos materiais.