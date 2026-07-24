Trump ameaça Irão com "ataque maior do que nunca"

Trump ameaça Irão com "ataque maior do que nunca"

Donald Trump ameaça fazer um "ataque em grande escala, maior do que nunca", contra o Irão.

RTP /
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O Presidente norte-americano diz que está prestes a tomar uma decisão e que todos, na Administração Trump, estão preparados para isso.

De resto, os Estados Unidos mantêm a ofensiva diária sobre o Irão.

Nas últimas horas, houve explosões na ilha iraniana de Qeshm, perto do Estreito e Ormuz, na sequência do lançamento de mísseis lançados pelas forças americanas.

O Kuwait também esteve debaixo de mísseis e drones iranianos.

Foi atingido um posto fronteiriço a norte do Kuwait, sem causar vítimas. Há, apenas, danos materiais.
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