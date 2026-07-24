Trump ameaça Irão com "ataque maior do que nunca"

O Presidente norte-americano diz que está prestes a tomar uma decisão e que todos, na Administração Trump, estão preparados para isso.



De resto, os Estados Unidos mantêm a ofensiva diária sobre o Irão.



Nas últimas horas, houve explosões na ilha iraniana de Qeshm, perto do Estreito e Ormuz, na sequência do lançamento de mísseis lançados pelas forças americanas.



O Kuwait também esteve debaixo de mísseis e drones iranianos.



Foi atingido um posto fronteiriço a norte do Kuwait, sem causar vítimas. Há, apenas, danos materiais.