Trump aponta o dedo à China de interferência nas eleições em que perdeu para Biden

No discurso à nação Donald Trump revela que a China teve acesso a informações sensíveis de milhões de eleitores dos Estados Unidos, como por exemplo nomes, moradas e filiação partidária.

Camila Vidal - RTP Antena 1





E as provas de que o presidente fala estão já no site oficial da Casa Branca com o carimbo da CIA.Este discurso acontece a menos de quatro meses das eleições intercalares norte americanas.