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Trump aponta o dedo à China de interferência nas eleições em que perdeu para Biden
Donald Trump não esqueceu as eleições que perdeu em 2022 para o anterior presidente norte-americano Joe Biden. Trump diz agora que teve acesso a informações que foram desclassificadas que provam que houve interferência da China nessas eleições.
No discurso à nação Donald Trump revela que a China teve acesso a informações sensíveis de milhões de eleitores dos Estados Unidos, como por exemplo nomes, moradas e filiação partidária.
Camila Vidal - RTP Antena 1
Este discurso acontece a menos de quatro meses das eleições intercalares norte americanas.