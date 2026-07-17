Trump aponta o dedo à China de interferência nas eleições em que perdeu para Biden

Trump aponta o dedo à China de interferência nas eleições em que perdeu para Biden

Donald Trump não esqueceu as eleições que perdeu em 2022 para o anterior presidente norte-americano Joe Biden. Trump diz agora que teve acesso a informações que foram desclassificadas que provam que houve interferência da China nessas eleições.

Camila Vidal - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: EPA

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No discurso à nação Donald Trump revela que a China teve acesso a informações sensíveis de milhões de eleitores dos Estados Unidos, como por exemplo nomes, moradas e filiação partidária.
 Camila Vidal - RTP Antena 1

E as provas de que o presidente fala estão já no site oficial da Casa Branca com o carimbo da CIA.

Este discurso acontece a menos de quatro meses das eleições intercalares norte americanas.


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