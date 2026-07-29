Trump. Ataques no Iraque foram coordenados com Bagdade

A notícia foi revelada pela estação televisiva Fox News, esta quarta-feira. O Governo iraquiano não confirmou no imediato oficialmente as afirmações de Trump. Nem o presidente se pronunciou na sua habitual conta na rede Truth Social, nem a Casa Branca emitiu qualquer comunicado oficial, em reacção à notícia da Fox News.

Os alvos dos bombardeamentos responderam entretanto, considerando "inevitável" a resposta aos ataques.



"A nossa resposta contra o inimigo americano é inevitável e poderá atingir os seus alvos na Arábia Saudita", afirmou em comunicado a Resistência Islâmica no Iraque, um grupo nebuloso, pró-iraniano e que opera a partir de território iraquiano.

O grupo tem reivindicado a responsabilidade por centenas de ataques contra instalações americanas na região desde o início da guerra no Médio Oriente.

O jornal iraniano Hamshahri afirmou que quatro conselheiros militares da Guarda Revolucionária iraniana foram mortos nestas operações, durante a noite. As autoridades iranianas não confirmaram as baixas.

Esta quarta-feira, depois de uma nova salva de mísseis lançados do Iraque terem atingido a Arábia Saudita, gerando uma resposta conjunta militar norte-americana e saudita, o presidente dos EUA esclareceu, citado pela emissora televisiva, que a operação foi coordenada com o governo iraquiano.

"O Presidente disse que estes ataques foram coordenados com o Governo iraquiano", afirmou um jornalista da Fox News, citando declarações de Trump.

Na mesma entrevista, o chefe de Estado norte-americano prometeu retaliar de forma contundente contra o Irão pelos ataques que atingiram bases militares dos Estados Unidos na Jordânia.

"Vamos atacá-los com força, vão levar uma tareia", declarou Trump, segundo a Fox News.

As declarações surgem num contexto de forte agravamento das tensões entre Washington e Teerão, após os recentes ataques norte-americanos contra alvos ligados ao Irão e as subsequentes ações de retaliação iranianas contra interesses militares dos Estados Unidos na região.

c/Lusa