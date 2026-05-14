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Trump chega ao Grande Salão do Povo para iniciar cimeira com Xi Jinping
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou esta manhã ao Grande Salão do Povo, na capital chinesa, para iniciar dois dias de conversações com o líder chinês Xi Jinping.
Depois de ter aterrado em Pequim na noite de quarta-feira, onde o esperava uma cerimónia de boas-vindas, Trump foi recebido hoje por Xi Jinping com um aperto de mão e uma breve troca de palavras, antes de posarem para fotografias.
Centenas de crianças, vestidas com roupas coloridas, encenaram uma apresentação de boas-vindas, com raparigas a acenar com flores e rapazes a erguer bandeiras dos dois países e a cantar "bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à China" em mandarim.
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