Trump chega ao Grande Salão do Povo para iniciar cimeira com Xi Jinping

Depois de ter aterrado em Pequim na noite de quarta-feira, onde o esperava uma cerimónia de boas-vindas, Trump foi recebido hoje por Xi Jinping com um aperto de mão e uma breve troca de palavras, antes de posarem para fotografias.

Centenas de crianças, vestidas com roupas coloridas, encenaram uma apresentação de boas-vindas, com raparigas a acenar com flores e rapazes a erguer bandeiras dos dois países e a cantar "bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à China" em mandarim.