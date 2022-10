Trump compara relacionamento com Kim Jong-un à sedução em encontro amoroso

O áudio-livro de Bob Woodward deve sair esta terça-feira com as gravações dos anos da Administração Trump (2016-2020). O jornalista considera que as conversas com o inquilino da Casa Branca nesses anos mostram um Trump “que faz da autoridade da Presidência um trunfo e que confia nos seus instintos como base para as grandes decisões”.



Estas características, sublinha o jornalista, surgem como uma marca de água na tomada de decisões do presidente, “uma abordagem única e impulsiva” na forma como tratou o dossier Kim Jong-un e da Coreia do Norte “que deixava a sua equipa de segurança profundamente preocupada e até mesmo traumatizada”.



A deferência com que Trump tratava líderes como Kim, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, ou o líder turco Recep Tayyip Erdogan enquanto alienava aliados tradicionais nunca foram bem vistos nos Estados Unidos, dentro e fora da Administração.



Numa das gravações acentua-se este sentimento de sedução em relação aos mais poderosos do planeta quando Trump admite que “quanto mais duros e mesquinhos [os líderes mundiais], melhor me dou com eles”.



A aproximação de Trump em moldes pouco tradicionais ficaria bem explícita quando o líder da Administração referiu “as cartas bonitas” que recebeu de Kim Jong-un, dizendo então que “nos apaixonámos”.