Trump confirma encontro com Zelensky e frisa que Moscovo deve chegar a acordo

O último encontro entre Trump e Zelensky decorreu no final de dezembro, na residência de Mar-a-Lago, na Florida, pertencente ao presidente norte-americano.

"Atualmente, não existem canais oficiais entre Kiev e Moscovo", disse Peskov, fazendo eco das declarações de Putin de que Zelensky poderia ir a Moscovo para negociações.





c/agências

Os Estados Unidos estavam "focados no Irão" até agora, reconheceu o líder norte-americano, indicando que queria agora abordar a questão da Ucrânia, não por razões financeiras, mas devido ao custo humano., a maioria soldados, jovens e bonitos", acrescentou o presidente dos EUA à margem da cimeira do G7."Todos os meses morrem 25 mil pessoas, jovens, que estão apenas a começar a viver. Vão para a frente de batalha e são despedaçados, e a Ucrânia também está a perder muita gente.", acrescentou.Questionado sobre um encontro com o presidente ucraniano, frisou que teve "uma boa reunião" eAs declarações do inquilino da Casa Branca surgem depois de Volodymyr Zelensky ter participado numa reunião de trabalho dedicada à paz e segurança na Ucrânia e na Europa.Volodymyr Zelensky chegou na manhã desta terça-feira a Évian, nos Alpes franceses, com o objetivo de convencer as principais potências industrializadas — Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido — a unirem-se unanimemente em apoio da causa ucraniana.O líder ucraniano foi recebido pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, nos jardins do Hotel Royal, nas margens do Lago de Genebra, onde arrancou a cimeira do G7 na noite de segunda-feira. Os dois trocaram um caloroso abraço e caminharam juntos até à entrada principal do hotel antes de uma reunião privada que durou cerca de vinte minutos.Segundo os europeus, a Rússia, pressionada pelas sanções internacionais, começa a dar sinais de fraqueza.“Discutimos com o presidente Trump a possibilidade de realizar um encontro deste tipo nos Estados Unidos, num formato que Putin teria muito mais dificuldade em recusar”, afirmou Zelensky na rede social X. “Veremos o que acontece”.Uma possibilidade que já foi afastada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitrye que atualmente não existem canais de comunicação entre Kiev e Moscovo.