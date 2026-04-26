Trump defende construção de salão de baile após tentativa de ataque

“Este acontecimento nunca teria ocorrido se o Salão de Baile, de nível militar ultrassecreto, estivesse atualmente em construção na Casa Branca”, defendeu Donald Trump numa publicação na rede Truth Social.





O presidente norte-americano afirmou que "o que aconteceu ontem à noite é exatamente a razão pela qual as nossas Forças Armadas, o Serviço Secreto, as Forças da Lei e, por diferentes razões, todos os presidentes dos últimos 150 anos, têm vindo a exigir a construção" de um Salão de Baile.





Donald Trump afirma que este edifício prevê "todas as características de segurança de mais alto nível disponíveis" e que impede "a entrada de pessoas sem autorização".

















Na publicação na rede Truth Social, Donald Trump refere-se ao "rídiculo processo judicial" que pretende travar a construção do Salão de Baile que "deve ser imediatamente arquivado".









Em março, um juiz determinou a interrupção da obra na Casa Branca, mas um tribunal de recurso



O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump foram retirados do tradicional jantar de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, por agentes do Serviço Secreto na noite de sábado, depois de um homem ter disparado contra a equipa de segurança nas proximidades.



"Nada deve interferir com a sua construção, que está dentro do orçamento e substancialmente adiantada em relação ao cronograma [do Salão de Baile]", acrescenta ainda.Em março, um juiz determinou a interrupção da obra na Casa Branca, mas um tribunal de recurso suspendeu a decisão no mês seguinte para analisar o caso com maior detalhe. A próxima audiência está marcada para 5 de junho.O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump foram retirados do tradicional jantar de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, por agentes do Serviço Secreto na noite de sábado, depois de um homem ter disparado contra a equipa de segurança nas proximidades.

Um atirador foi detido, mas ainda não são conhecidos os motivos do alegado ataque. O suspeito vai comparecer em tribunal na segunda-feira, segundo a procuradora de Washington.







