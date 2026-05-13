Trump destaca "crescente papel" de Timor-Leste na região em mensagem de felicitações

"Enquanto Timor-Leste assinala o aniversário da sua restauração da independência, a 20 de maio, apresento as minhas felicitações a Vossa Excelência e ao povo de Timor-Leste", pode ler-se numa mensagem, com data de 06 de maio, enviada ao Presidente timorense, José Ramos-Horta, e divulgada terça-feira pela Presidência.

"Felicitamos igualmente Timor-Leste por ter alcançado a adesão plena à Associação das Nações do Sudeste Asiático [em outubro de 2025], um marco histórico que reflete o crescente papel da vossa Nação na região", acrescenta a mensagem.

Na mensagem, segundo a Presidência timorense, Donald Trump "valoriza os progressos alcançados pelos dois países através da cooperação nas áreas da defesa, segurança, assuntos económicos e outras".

José Ramos-Horta agradeceu ao Presidente norte-americano a sua "calorosa carta de felicitações" e salientou que os Estados Unidos estiveram ao lado de Timor-Leste "tanto nos momentos de luta como de paz".

Em 2025, após ter tomado posse, o Presidente Donald Trump extinguiu a agência norte-americano para o desenvolvimento internacional (USAID) e a maioria dos seus projetos de cooperação, incluindo em Timor-Leste.