Trump destitui novo procurador federal de Seattle uma hora após nomeação

O procurador-geral interino, Todd Blanche, anunciou a destituição de Rogoff numa mensagem publicada na plataforma LinkedIn, acusando os juízes de não consultarem o Governo.

"Os juízes dos tribunais distritais podem nomear um procurador-geral interino dos EUA, e o Presidente pode destituí-lo. Os juízes do Distrito Oeste de Washington ignoraram o processo tradicional de consulta com o Governo", escreveu Blanche.

Rogoff, que foi informado sobre a demissão por e-mail, está a consultar advogados sobre a possibilidade de processar o Governo.

A senadora democrata Patty Murray, do estado de Washington, manifestou a sua oposição à demissão, afirmando que Rogoff "é altamente qualificado" e que "ao longo da carreira demonstrou um compromisso excecional com o serviço público e foi legalmente nomeado pelos juízes federais do Distrito Oeste de Washington".

"Esta administração não quer seguir os procedimentos adequados. Simplesmente quer colocar os seus apadrinhados em posições para levar adiante uma agenda política corrupta", disse Murray em comunicado.

A destituição de Rogoff marca um novo ponto de tensão nas relações entre os poderes judicial e executivo nos Estados Unidos.