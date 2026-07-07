Trump diz que Gronelândia deve estar sob controlo dos EUA

Donald Trump enfatizou ainda que a Gronelândia "está rodeada de navios chineses e russos”.

As declarações foram proferidas logo após a chegada a Ancara, na Turquia, para uma cimeira da NATO."A Gronelândia não ajuda a Dinamarca. A Dinamarca não investe dinheiro para realmente ajudar a Gronelândia, mas é uma parte importante para os Estados Unidos”, argumentou.Após uma reunião bilateral com o presidente turco,Pouco antes da reunião bilateral,Na altura, foi a resposta norte-americana à compra, por parte de Ancara, de mísseis de defesa S-400 a Moscovo.É o fim de um irritante já com longa duração entre os dois líderes, Tayyip Erdogan e Donald Trump."A Turquia tem sido, em muitos aspetos, muito mais leal do que outros países que consideramos leais. ... [O F-35] é um grande avião, é o melhor, atualmente o melhor avião de longe. E é certamente algo que vamos considerar", afirmou Trump.