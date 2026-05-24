Trump diz que negociações correm bem mas mantém bloqueio aos portos iranianos até haver acordo

"As negociações estão a decorrer de forma ordenada e construtiva", disse Trump na sua plataforma Truth Social, advertindo contra precipitações.

"Informei os meus representantes para não se apressarem a fechar um acordo, pois o tempo está do nosso lado", escreveu.

Assim, Trump assegurou que o bloqueio dos EUA no perímetro de Ormuz, em retaliação ao bloqueio do estreito por Teerão, "permanecerá em vigor até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado".

"Ambos os lados precisam de ir com calma e fazê-lo bem. Não pode haver erros", acrescentou Trump.

O Presidente norte-americano afirmou que a relação entre os dois países "está a tornar-se muito mais profissional e produtiva".

Também agradeceu aos parceiros do Golfo Pérsico pela cooperação nestas negociações e encorajou-os a aderir aos Acordos de Abraão, que estipulam a normalização das relações com Israel (inimigo histórico de Teerão), sugerindo até que o Irão poderia juntar-se no futuro.

"Quem sabe", comentou.

Segundo a imprensa, o acordo que os Estados Unidos e o Irão estão prestes a concluir incluiria a reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado por Teerão desde o início dos ataques israelo-americanos em 28 de fevereiro, o levantamento das sanções contra o Irão, o descongelamento dos fundos iranianos bloqueados e uma trégua de 60 dias para negociar um pacto nuclear.

A proposta tem sido criticada por alguns senadores republicanos, que acreditam que os Estados Unidos estariam a ceder demasiado à República Islâmica.

Na sua mensagem, Trump defendeu-se e assegurou que isto será melhor do que o acordo nuclear que o então Presidente democrata Barack Obama concluiu com o Irão em 2015, e que o republicano considera "um dos piores" que os Estados Unidos alguma vez assinaram.

Segundo Trump, esse pacto, que limitava o enriquecimento de urânio iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais sobre Teerão, era "um caminho direto para o Irão desenvolver uma arma nuclear".

O republicano, que durante o seu primeiro mandato quebrou o acordo de Obama, disse que "o mesmo não acontecerá" com o acordo que está atualmente a negociar com o Irão: "Na verdade, é o contrário!" afirmou.

Trump também agradeceu aos seus parceiros do Golfo pela cooperação nestas negociações sobre a Truth Social e encorajou-os a aderir aos Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel, sugerindo até que o Irão poderia juntar-se a eles no futuro.

Trump, no entanto, pediu ao Irão que compreenda a posição dos EUA sobre o programa nuclear.

"Eles não podem desenvolver ou adquirir uma arma ou bomba nuclear", insistiu o Presidente, sobre uma das questões-chave das negociações e apesar de Teerão reiterar que o seu programa é pacífico por natureza e que tem o legítimo direito de o desenvolver.