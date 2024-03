Trump e Biden dominam "Super Terça-Feira" e estão cada vez mais perto de um novo duelo

Milhões de norte-americanos foram chamados às urnas na chamada “Super Terça-Feira” para a nomeação dos futuros candidatos - republicano e democrata - às eleições presidenciais, a 5 de novembro.No entanto, este ano as primárias decorreram sem grandes surpresas e ambas as nomeações estão praticamente fechadas, após a vitória esmagadora de Donald Trump e Joe Biden.A sua rival republicana, Nikki Haley, venceu apenas no Estado de Vermont.O atual presidente perdeu apenas a corrida no território Samoa Americana, um pequeno território dos EUA no sul do oceano Pacífico, para o candidato até então desconhecido Jason Palmer.– um cenário que não agrada à maioria dos norte-americanos. As sondagens mostram que tanto Biden como Trump têm baixos índices de aprovação entre os eleitores.

Trump e Biden trocam acusações

Os dois políticos já reagiram aos resultados das primárias desta terça-feira, trocando acusações.





Num discurso de vitória na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump concentrou-se nas políticas de imigração de Biden e apelidou-o de “o pior presidente” da história dos EUA.

“As nossas cidades estão a ser invadidas pela criminalidade dos migrantes”, disse o ex-presidente. "Querem fronteiras abertas e as fronteiras abertas vão destruir o nosso país. Precisamos de fronteiras e precisamos de eleições livres e justas", acrescentou.Trump saudou ainda a “noite maravilhosa, um dia incrível” e não fez nenhuma referência à sua adversária Nikki Haley.Já Joe Biden voltou a classificar Trump como “uma ameaça à democracia norte-americana”, acusando-o de estar “focado na sua própria vingança e não no povo americano”."Os resultados desta noite deixam ao povo americano uma escolha clara: vamos continuar a avançar ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram o seu mandato?", questionou o presidente norte-americano no seu discurso.

"Se Donald Trump regressar à Casa Branca, todo este progresso está em risco. Ele é movido por ressentimento e rancor", avisou Biden.