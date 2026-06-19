Trump e Meloni de candeias às avessas, agora por causa de uma fotografia





Provavelmente ficou contente por eu lhe ter falado, não era obrigado a falar com ela, mas implorou-me para tirar uma fotografia com ela, tive pena". As declarações de Trump foram transmitidas pelo canal de televisão Ao comentar o breve encontro que manteve com Meloni durante os trabalhos do G7 em França, Donald Trump, em conversa com um jornalista italiano, afirmou: ". As declarações de Trump foram transmitidas pelo canal de televisão La7





Um novo sinal de tensão na relação entre os dois líderes, fragilizadas nos últimos meses devido aos ataques da administração norte-americana ao papa Leão XIV e à recusa, por parte de Meloni, de apoiar a intervenção no Irão.

A resposta de Meloni: "Nem eu nem a Itália alguma vez implorámos"





"As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Estou francamente surpreendida. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com os seus aliados: além disso, não é a primeira vez”, reagiu a primeira-ministra italiana que acrescentou: "Há uma coisa de que ele se deve lembrar: nem eu nem a Itália alguma vez implorámos".

Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano cancela visita aos EUA

Antonio Tajani considerou que as palavras de Trump foram "graves e ofensivas" e cancelou a sua deslocação a Miami prevista 21 e 22 de junho.





Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026 As palavras de Trump estão a causar reações contundentes em Itália. As palavras de Trump estão a causar reações contundentes em Itália.





Em comunicado, Giovanbattista Fazzolari, subsecretário do gabinete de Meloni acusou o presidente norte-americano de estar a destruir laços históricos. "Não é claro se intencionalmente ou por incompetência [Trump] está a destruir as relações históricas entre os Estados Unidos e a Europa", afirmou o alto funcionário que costuma evitar os holofotes mediáticos.





Fazzolari acrescentou que Trump conseguiu um feito assinalável: "Tornar os Estados Unidos impopulares em todo o continente europeu, prejudicando não só a Europa, mas sobretudo os Estados Unidos".





Georgia Meloni já foi uma apoiante declarada de Trump e a única líder europeia a comparecer na tomada de posse do presidente norte-americano em 2025. Nos últimos tempos, no entanto, as relações entre os dois líderes têm vindo a azedar, sobretudo por causa da ofensiva militar dos EUA contra o Irão.

É mais um episódio da conturbada relação entre Washington e Roma, outrora o laço mais forte da administração Trump com um líder europeu.