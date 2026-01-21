Trump e Zelensky reúnem-se e Putin recebe enviados da Casa Branca

"Penso que será amanhã [quinta-feira]", disse o Presidente norte-americano na estância suíça de Davos a um jornalista que o questionou sobre a data do encontro, que tinha sido previamente anunciado para hoje.

Fontes da Casa Branca citadas pela agência noticiosa EFE já tinham confirmado que a reunião terá lugar na quinta-feira, depois de o gabinete presidencial ucraniano ter esclarecido que Zelensky permanecia hoje em Kiev devido à crise energética no seu país, provocada pelos últimos ataques russos.

No mesmo dia da reunião em Davos, o Presidente russo, Vladimir Putin, encontra-se com o enviado norte-americano Steve Witkoff, confirmou hoje o Kremlin, sem especificar o local do encontro.

Witkoff, que também se encontra na Suíça, afirmara anteriormente que prevê viajar na quinta-feira para Moscovo, acompanhado por Jared Kuschner, genro do líder norte-americano, a pedido do lado russo, para prosseguir as negociações sobre o conflito na Ucrânia, depois de ambos já terem estado na capital russa no início de dezembro.

Antes do encontro com Zelensky, segundo a administração de Washington, Trump presidirá, na quinta-feira em Davos, à cerimónia de criação do Conselho de Paz, um novo organismo internacional promovido pelo político republicano com o objetivo de pôr fim aos conflitos armados.

Após a reunião, o Presidente norte-americano dará entrevistas às estações televisivas norte-americanas CNBC e à Fox News e regressará a Washington.

Durante o seu discurso, hoje no Fórum Económico Mundial, Donald Trump declarou que as negociações entre Moscovo e Kiev para pôr fim à guerra na Ucrânia "estão num momento crítico" e avisou que, se os líderes de ambos os países não chegarem a acordo, "serão estúpidos".

Dirigindo-se aos líderes políticos e económicos presentes na estância suíça, o líder da Casa Branca reiterou a necessidade de alcançar a paz para "salvar milhões de vidas", apesar de existir "um ódio tremendo" entre os dois países.

No entanto, Trump insistiu que os dois líderes querem chegar a um acordo e estão "razoavelmente perto" de o concretizar.

As negociações promovidas pelos Estados Unidos em contactos separados com representantes de Kiev e Moscovo têm sido bloqueadas por divergências das partes sobre o futuro dos territórios ocupados na Ucrânia e as garantias de segurança para prevenir uma nova agressão russa.

No seu discurso no Fórum Económico, Donald Trump defendeu também que cabe à NATO e à Europa "lidar com a Ucrânia", e não aos Estados Unidos.

"Quando falo da NATO, refiro-me à Europa. Eles é que têm de lidar com a Ucrânia, não nós. Os Estados Unidos estão muito longe", sustentou, adicionando que o seu país está separado da Europa por "um oceano imenso e belo" e que não tem "nada a ver" com este conflito, desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022.