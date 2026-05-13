Mundo
Trump em Pequim. Economia e política na agenda, Irão fora das prioridades
Cresce a expectativa em torno da visita de Donald Trump à China, uma deslocação que poderá ser decisiva para o xadrez geopolítico mundial.
Num cenário de acentuada tensão internacional, a agenda será dominada pelas relações económicas e políticas, embora Trump tenha já afastado o 'dossier' do Irão das prioridades.
Antes de partir, o líder norte-americano antecipou uma "longa conversa" com Xi Jinping, assegurando que a situação com Teerão está controlada e que não necessita do auxílio de Pequim para negociar.