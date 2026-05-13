Trump em Pequim. Economia e política na agenda, Irão fora das prioridades

O Presidente dos Estados Unidos chega esta quarta-feira a Pequim para uma visita de Estado de três dias, que inclui honras militares e encontros de alto nível com o homólogo chinês.



Num cenário de acentuada tensão internacional, a agenda será dominada pelas relações económicas e políticas, embora Trump tenha já afastado o 'dossier' do Irão das prioridades.



Antes de partir, o líder norte-americano antecipou uma "longa conversa" com Xi Jinping, assegurando que a situação com Teerão está controlada e que não necessita do auxílio de Pequim para negociar.