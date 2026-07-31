Trump hesita em autorizar a Ucrânia a produzir mísseis Patriot

"Se lhes dermos essa tecnologia, um dia poderão usá-la contra nós", alertou o presidente, esta sexta-feira, durante uma reunião de gabinete aberta à imprensa no retiro presidencial de Camp David.

Apenas os sistemas Patriot americanos são capazes de os abater, mas a Ucrânia sofre com a grave escassez de mísseis intercetores PAC-3.





c/agências

Donald Trump afirmou quecomo Kiev exige."No caso do presidente Zelensky, ele gostaria de ter Patriots e mísseis Tomahawk", disse o presidente norte-americano"Estas armas são incríveis. Temos de ser muito cautelosos antes de permitir que alguém as produza", disse Trump.Quinta-feira, Trump disse ao Financial Times na que "não tinha a certeza" se daria luz verde a Kiev "para a produção de mísseis Patriot", apesar das esperanças de Zelensky."Ainda não demos a nossa aprovação. Estamos a discutir o assunto", declarou esta sexta-feira em Camp David.A defesa contra mísseis balísticos, particularmente difíceis de intercetar, é a "prioridade máxima" de Kiev, enquanto a Rússia intensifica os seus ataques contra a Ucrânia.