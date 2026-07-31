Mundo
Guerra na Ucrânia
Trump hesita em autorizar a Ucrânia a produzir mísseis Patriot
Terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou ter "discutido licenças para a produção de intercetores Patriot" com Donald Trump, durante uma reunião à porta fechada na Casa Branca. Mas o norte-americano assume receios.
"Se lhes dermos essa tecnologia, um dia poderão usá-la contra nós", alertou o presidente, esta sexta-feira, durante uma reunião de gabinete aberta à imprensa no retiro presidencial de Camp David.
Donald Trump afirmou que os Estados Unidos devem ser "muito cautelosos" antes de permitir que a Ucrânia produza mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot americanos, como Kiev exige.
"No caso do presidente Zelensky, ele gostaria de ter Patriots e mísseis Tomahawk", disse o presidente norte-americano
"Estas armas são incríveis. Temos de ser muito cautelosos antes de permitir que alguém as produza", disse Trump. "Se lhes dermos essa tecnologia, um dia poderão usá-la contra nós", alertou.
Quinta-feira, Trump disse ao Financial Times na que "não tinha a certeza" se daria luz verde a Kiev "para a produção de mísseis Patriot", apesar das esperanças de Zelensky.
"Ainda não demos a nossa aprovação. Estamos a discutir o assunto", declarou esta sexta-feira em Camp David.
A defesa contra mísseis balísticos, particularmente difíceis de intercetar, é a "prioridade máxima" de Kiev, enquanto a Rússia intensifica os seus ataques contra a Ucrânia.
Apenas os sistemas Patriot americanos são capazes de os abater, mas a Ucrânia sofre com a grave escassez de mísseis intercetores PAC-3.
c/agências