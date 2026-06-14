Trump nomeia James M. McDonald para liderar Procuradoria Federal em Nova Iorque

Sócio do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, James M. McDonald faz parte da equipa jurídica que tem em mãos o recurso pendente de Donald Trump contra condenações por crimes em Nova Iorque, relacionadas com pagamentos de dinheiro para silenciar a atriz de filmes para adultos Stormy Daniels, enquanto o republicano concorria à presidência em 2016.

McDonald, antigo procurador federal no gabinete que vai agora dirigir, trabalhou também no gabinete jurídico da Casa Branca durante a administração do presidente George W. Bush.

Trump afirmou no sábado que nomearia McDonald para liderar a SDNY, um dos cargos mais influentes do Departamento de Justiça, ocupado até agora por Jay Clayton, apresentado esta semana como escolha do Governo para diretor da inteligência nacional.

A posição de McDonald como procurador federal dar-lhe-ia a supervisão do que é o mais prestigiado dos gabinetes de acusação do Departamento de Justiça, com um vasto leque de casos que vão desde terrorismo e espionagem até fraude de valores mobiliários e corrupção pública.

McDonald também fez parte da equipa jurídica que, no mês passado, garantiu um desfecho favorável para o bilionário indiano Gautam Adani, quando o Departamento de Justiça da Administração Trump arquivou um processo por fraude e conspiração que tinha sido instaurado durante o governo de Joe Biden.

McDonald desempenhou também funções como diretor de fiscalização na Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias durante o primeiro mandato de Trump.

"Estou confiante de que Jamie irá apresentar resultados sólidos para o nosso país", escreveu Trump no sábado sobre McDonald na plataforma Truth Social, da qual é proprietário.

Nicholas Biase, porta-voz da Procuradoria Federal em Manhattan, afirmou que esta "acolhe com agrado a escolha do Presidente". "McDonald é amplamente respeitado", completou.

O anúncio de Trump sobre Clayton surgiu num momento em que aumentava a pressão do Congresso para nomear um substituto permanente para Tulsi Gabbard, que anunciou a demissão do cargo de diretora dos serviços secretos no mês passado.

Trump enfrentou forte oposição devido à decisão de nomear Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário, como diretor interino.