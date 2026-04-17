Trump nomeia médica militar veterana para liderar autoridade de saúde dos EUA 

Trump anunciou Erica Schwartz como sua nomeada, destacando o seu serviço como médica nas Forças Armadas e o seu desempenho como subchefe do Departamento de Saúde Pública durante o seu primeiro mandato.

"Ela é uma estrela", disse o Presidente sobre Schwartz na rede social Truth.

A nomeada terá de ser confirmada pelo Senado numa votação, antes de assumir o cargo e tornar-se a quarta chefe da autoridade de saúde desde o regresso do republicano à Casa Branca.

Schwartz trabalhou durante 24 anos no Corpo de Oficiais Comissionados do Serviço de Saúde Pública norte-americano e possui um diploma de Medicina pela Universidade Brown e um diploma de Direito pela Universidade de Maryland.

Os CDC estavam sem diretor confirmado pelo Senado desde que a anterior diretora, Susan Monarez, foi destituída em agosto de 2025 por discordar do secretário da Saúde, Robert Kennedy, sobre a política de vacinação.

Sob a liderança de Kennedy, o CDC sofreu mudanças drásticas, incluindo despedimentos maciços e uma reestruturação que, segundo o governante, ajudou a reduzir o "inchaço burocrático".

Kennedy introduziu também uma série de alterações controversas na política de vacinação norte-americana, como a redução do acesso às imunizações no esquema vacinal para crianças, contestado por alguns cientistas.