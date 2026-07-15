Trump paga 5,6 milhões USD a E. Jean Carroll em caso por ataque sexual

Há três anos, recordou a sua advogada, Roberta Kaplan, em comunicado aos jornalistas, um júri de nove pessoas considerou por unanimidade Trump responsável de ataque sexual e difamação contra E. Jean Carroll. "Hoje, compraz-nos informar que (Carroll) recebeu o pagamento por danos que lhe foi outorgado pelo júri em resultado desse veredicto", acrescentou.

Os 5,6 milhões de dólares (4,9 milhões de euros), que correspondem à indemnização mais juros, estavam em uma conta bancária controlada pelo sistema judicial pendentes de autorização para serem transferidos.

Esta semana, o juiz Lewis Kaplan, que presidiu ao caso, ordenou o pagamento perante as novas tentativas da defesa Trump de arrastar o processo, apesar de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter sido claro na obrigação de Trump em indemnizar Carroll.

O Supremo recusou em 29 de junho aceitar um recurso de Trump contra a sentença que o obrigava a indemnizar Carroll com cinco milhões de dólares.

"GANHÁMOS! ESTA VITÓRIA É PARA TODAS S MULHERES DO MUNDO!", escreveu pouco depois a escritora na sua conta na rede social Substack.

O caso começou depois das acusações de Carroll, ex-colunista da revista Elle, a Trump por ataque sexual em um provador de uns grandes armazéns nova-iorquinos em meados da década de 1990.

Carroll promoveu um segundo processo, por difamação, por Trump continuar a ofendê-la nas redes sociais em relação ao ataque sexual, obtendo uma segunda vitória, com uma indemnização muito mais avultada -- 83 milhões -, que Trump contestou e ainda não pagou.