Trump pressiona republicanos do Congresso para avançarem com lei eleitoral esta semana

"Peço a todos os republicanos da Câmara que votem a favor da resolução orçamental esta semana, pois é um primeiro passo importante para conseguir a aprovação de um projeto de lei de orçamento. Os republicanos da Câmara devem unir-se e lutar pelo America Save Act", escreveu Donald Trump na sua conta na rede Truth Social.

Trump insistiu na importância desta lei, que pretende endurecer os requisitos de registo e de identificação de eleitores nas eleições federais, ao afirmar que é necessário "exigir identificação com fotografia para votar, prova de cidadania e, se possível, eliminar os corruptos boletins de voto por correio", exceto em casos de doença, deficiência, serviço militar ou viagens.

O Presidente norte-americano agradeceu ao presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, por ter incluído a chamada `America Save Act` (Lei Salvar a América) num projeto de lei orçamental, algo que tecnicamente aumenta as hipóteses de ser aprovada, já que uma inviabilidade do pacote legislativo no Senado tornaria os democratas desta Câmara responsáveis por um potencial bloqueio do Governo Federal.

A `America Save Act` já foi aprovada na Câmara dos Representantes, mas está parada há meses no Senado devido à recusa dos democratas em apoiá-la.

A norma implicaria que milhões de cidadãos tivessem mais dificuldades em exercer o seu direito de voto e que até uma parte significativa deles não pudesse votar, segundo denunciado pelo Partido Democrata e várias associações de direitos humanos.