Trump quer suspender impostos sobre combustíveis para aliviar americanos

"Vamos suspender o imposto sobre o combustível durante algum tempo, e quando o preço (...) baixar, iremos reinseri-lo progressivamente", afirmou o presidente americano à cadeia CBS.

Esta medida necessita da aprovação do Congresso, onde o partido republicano dispõe apenas de uma maioria muito ténue.

O senador Josh Hawley do Missouri (centro) reagiu às declarações do chefe de Estado, anunciando a apresentação de um projeto de lei já hoje. A deputada da Flórida (sudeste) Anna Paulina Luna pretende fazer o mesmo "esta semana".

Segundo a Agência Americana de Informação sobre a Energia (EIA), o imposto federal em vigor representa atualmente 18,4 cêntimos por galão de gasolina (3,78 litros, a unidade de medida em vigor nos Estados Unidos) e 24,4 cêntimos para o galão de gasóleo.

Além disso, os 50 estados dos EUA acrescentam o seu próprio imposto, muito variável. Em média, equivale a 29 cêntimos por galão de gasolina.

Os preços dos combustíveis dispararam desde os primeiros ataques israelitas e americanos ao Irão, com o conflito a bloquear grande parte das exportações de hidrocarbonetos do Golfo.

Nos postos de gasolina americanos, a gasolina normal é agora vendida, em média, a 4,52 dólares (3,82 euros) por galão, segundo os dados da associação automóvel americana (AAA), que são de referência.

Antes da guerra, o galão custava cerca de 3 dólares.

A Casa Branca já anunciou várias medidas para limitar a sua subida, levantando temporariamente as sanções sobre o petróleo russo e facilitando o transporte marítimo de combustíveis entre os portos americanos.