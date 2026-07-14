Trump recomenda que a irmã do falecido Lindsay Graham complete o mandato deste
Darline Graham Nordone, irmã do falecido senador Lindsay Graham, anunciou na segunda-feira que vai completar o mandato deste até janeiro de 2027, depois de Donald Trump tal ter recomendado.
Horas antes do anúncio no Capitólio, Trump tinha-se dirigido ao governador do Estado da Carolina do Sul, Henry McMaster, para que nomeasse interinamente Nordone para ocupar o posto do irmão no Senado.
A morte de Graham, que faleceu no sábado aos 71 anos, obrigou os republicanos a fazer uma substituição urgente de um dos senadores mais influentes, quando se aproximam as eleições intercalares, em novembro.
A legislação da Carolina do Sul estabelece que, quando um lugar no Senado federal fica vago, corresponde ao governador designar um substituto temporário até à realização de uma eleição especial para selecionar, neste caso, o candidato republicano às próximas eleições legislativas.
Em agosto vão decorrer umas primárias republicanas especiais na Carolina do Sul, nas quais se espera que Nordone seja a escolhida para o mandato completo de seis anos.
Nordone, que é a única irmã de Graham, tinha uma relação muito estreita com ele.