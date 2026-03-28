Trump suaviza sanções para empresas dos EUA investirem no setor mineiro

A decisão soma-se às várias licenças que o Departamento do Tesouro norte-americano tem emitido nas últimas semanas para facilitar a participação das empresas dos Estados Unidos nos setores do petróleo e do ouro na Venezuela.

A nova licença permite negociar e assinar contratos, sob algumas condições, relacionados com novos investimentos no setor mineiro, incluindo no ouro, uma indústria que estava sancionada por Washington.

Os negócios podem incluir a exploração mineira, o processamento e refinação de minerais e a criação de empresas conjuntas.

Mas, a autorização proíbe explicitamente a realização de transações com pessoas ou entidades ligadas à Rússia, Irão, Coreia do Norte, Cuba e China.

Desde a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos a 03 de janeiro em Caracas, a Administração de Trump e o Governo da presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, aproximaram posições e, no início de março, restabeleceram formalmente as relações diplomáticas entre ambos os países, quebradas desde 2019.

Segundo Trump, os Estados Unidos exercem uma tutela sobre o Governo de Rodríguez, que acatou as exigências de Washington para abrir os setores do petróleo e do ouro da Venezuela às empresas norte-americanas.

Na passada terça-feira, o Governo de Trump relaxou as sanções para facilitar a reabertura da embaixada da Venezuela nos Estados Unidos.