Trump vai figurar em novos passaportes dos EUA alusivos a 250.º aniversário da Independência

"Com os Estados Unidos a celebrarem em julho o 250º aniversário da nação, o Departamento de Estado está a preparar-se para lançar um número limitado de passaportes americanos com um design especial para comemorar este evento histórico", publicou no X o porta-voz da agência governamental, Tommy Pigott.

O responsável republicou um artigo da Fox News Digital mostrando o novo design, que inclui uma foto interior de Donald Trump com a sua assinatura em dourado, bem como uma imagem dos Pais Fundadores reunidos no dia da Declaração de Independência, em 04 de julho de 1776.

Até hoje, nenhum presidente norte-americano em exercício figurou num passaporte.

Os passaportes com a imagem de Trump só serão emitidos em Washington e deixarão de estar disponíveis quando o stock acabar, disse à AFP sob anonimato um funcionário do Departamento de Estado.

Trump celebra este ano, em junho, o 80.º aniversário, sendo já o chefe de Estado mais idoso a exercer o cargo.

Para o 250.º aniversário da independência está em preparação um conjunto pouco usual de eventos, incluindo uma corrida de fórmula Indy pelas ruas de Washington, DC e combates de luta livre na Casa Branca.

Trump, bilionário do setor imobiliário que é proprietário de uma torre com o seu nome na prestigiada Quinta Avenida de Nova Iorque, tem paralelamente procurado colocar o seu nome em edifícios e instituições, o que tradicionalmente é feito em homenagem a presidentes quando deixam o cargo ou após a sua morte.

Em dezembro, o conselho de curadores do Kennedy Center - escolhido pelo Presidente republicano - votou a renomeação desta prestigiada instituição cultural de Washington como "Trump Kennedy Center".

O governo Trump anunciou também o lançamento de uma nova classe de grandes navios de guerra que terão o seu nome.

O Departamento do Tesouro confirmou ainda a existência de um plano para uma moeda comemorativa de um dólar com a imagem de Trump, embora as leis proíbam colocar em notas a imagem de um Presidente em funções ou vivo.

A Casa Branca afirmou a 15 de abril que o monumento a inaugurar em Washington para as comemorações dos 250 anos da independência, por iniciativa de Trump, terá o nome de "Arco do Triunfo dos Estados Unidos".

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou o nome numa conferência de imprensa, sublinhando que a estrutura terá 250 pés de altura (equivalente a 76 metros), "em tributo aos 250 anos" da independência do país, que se comemoram a 04 de julho.

Trump iniciou também a construção de um novo salão de baile na Casa Branca, demolindo a Ala Leste do edifício histórico.

Segundo vários media, incluindo a CNN e a NBC, Trump quis que o seu nome fosse dado a dois dos locais mais movimentados dos Estados Unidos: a Penn Station, em Nova Iorque, e o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington.