Trump visita Japão e discute relações com Irão, Coreia do Norte e China

O presidente norte-americano encontra-se em Tóquio para uma visita de quatro dias com o novo imperador japonês, Imperador Naruhito, cujo pai abdicou da coroa no passado dia 1 de maio, e com o Primeiro-ministro Shinzo Abe. Esta é a primeira visita oficial do novo imperador nesta nova era, Reiwa, que teve o seu começo com a abdicação do antigo imperador Akihito.



Na agenda da visita estão os temas do comércio, das relações bilaterais com o Japão, e das negociações com o Irão, a Coreia do Norte e a China.



Esta dá-se num momento frágil, em que nos Estados Unidos se discute a possibilidade de destituição de Trump, dadas as investigações iniciadas pelos democratas à sua administração, e considerando os mais de 10 milhões de assinaturas apresentadas ao Congresso para pedir a sua destituição efetiva. Embora as opiniões quanto a este assunto permaneçam divididas, dado as eleições de 2020 que se aproximam e a maioria republicana no Senado que não o permitiria.

Acordo comercial com o Japão



Relativamente ao Japão, Trump afirmou que os dois países estão a desenvolver um acordo comercial e que pretendem remover barreiras comerciais como tarifas elevadas, que provocam um desequilíbrio da balança comercial que desagrada o presidente norte- americano.



Acordaram também uma colaboração futura para enviar astronautas para o espaço, e na compra, por parte do Japão, de 105 aviões de combate F-35 dos Estados Unidos.

Abertura a negociações com o Irão



Com o Irão, Trump revelou a sua vontade de iniciar negociações: "Eu realmente acredito que o Irão gostaria de falar e se eles quiserem falar, vamos conversar".



Afirmou que não queria uma mudança de regime, mas a cessação de todas as armas nucleares iranianas.



Recentemente, o presidente norte-americano decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear e retomar as sanções contra o Irão. Por outro lado, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou que o país poderia realizar um referendo sobre o programa nuclear.



Shinzo Abe estará a planear uma visita a Teerão em junho, visto que mantém uma relação próxima com o regime iraniano.

Coreia do Norte fora das preocupações



Trump assegurou não estar preocupado com os testes de mísseis de Pyongyang, lançados nos dias 4 e 9 de maio, e disse que esta não estava a violar as resoluções das Nações Unidas. O seu Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, disse, no entanto, que estes testes constituíam uma clara violação.



"Muitas coisas boas vão acontecer com a Coreia do Norte (...) já percorremos um longo caminho", disse. E Trump "Muitas coisas boas vão acontecer com a Coreia do Norte (...) já percorremos um longo caminho", disse. E Trump acrescentou: " Estou confiante que Kim irá manter a promessa que me fez".



O presidente também se pronunciou quanto aos comentários feitos por Kim Jong-Un ao candidato democrata Joe Biden, dizendo que concorda com a sua opinião de que este é "um indivíduo com um QI baixo".

China e "um acordo comercial formidável"

Por último, Donald Trump declarou que os Estados Unidos não estão preparados para fazer um acordo comercial com a China, mas que acreditava que tal acontecesse no futuro.







"(…) a qualquer momento, a China e os Estados Unidos vão concluir um acordo comercial formidável. Aguardamos esse momento com entusiasmo", insistiu.



A visita de Trump continua até terça-feira. No final de junho, o chefe de Estado norte-americano visitará o Japão para participar na cimeira do G20, que se realiza em Osaka.