Mundo
Trump vs. Meloni. Sobe de tom a tensão entre os EUA e a Itália
Sobe de tom a tensão entre Washington e Roma. Donald Trump acusa agora a Itália de se demitir das suas responsabilidades de defesa internacional.
É mais um episódio de um diferendo que começou quando Trump declarou que Giorgia Meloni tinha %u201Cimplorado%u201D por uma fotografia com ele no G7 para tentar ganhar popularidade.
A resposta da primeira-ministra italiana não se fez esperar: não só acusou o Presidente americano de mentir, como o aconselhou publicamente a focar-se na sua própria popularidade.