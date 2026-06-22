Trump vs. Meloni. Sobe de tom a tensão entre os EUA e a Itália

Numa publicação inflamada na rede Truth Social, o Presidente norte-americano atirou que %u201Cnão é bom saber que a Itália não está lá%u201D, seja para os Estados Unidos, seja para o resto do mundo.



É mais um episódio de um diferendo que começou quando Trump declarou que Giorgia Meloni tinha %u201Cimplorado%u201D por uma fotografia com ele no G7 para tentar ganhar popularidade.



A resposta da primeira-ministra italiana não se fez esperar: não só acusou o Presidente americano de mentir, como o aconselhou publicamente a focar-se na sua própria popularidade.